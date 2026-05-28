Израиль приказал срочно эвакуировать жителей юга Ливана 28.05.2026, 8:40

Названа причина.

Израиль официально расширил военную кампанию на юге Ливана и приказал местным жителям немедленно покинуть дома. Армия готовится действовать с огромной силой во вновь созданной зоне боевых действий.

Об этом сообщает France24.

Армия Израиля объявила огромную территорию на юге Ливана опасной зоной. Теперь линия фронта официально сместилась к реке Захрани, которая протекает примерно в 40 километрах от израильской границы. Военные требуют, чтобы гражданские срочно переместились к северу от этой водной преграды.

«Мы советуем жителям южного Ливана эвакуироваться к северу от реки Захрани, поскольку все районы к югу от реки считаются зоной боевых действий», - сказал представитель ЦАХАЛа.

Территория, которую приказали освободить, охватывает почти 2000 квадратных километров. Израиль планирует атаковать здесь позиции группировки Хезболла, поэтому людей призывают держаться подальше от мест хранения оружия и объектов боевиков.

France24 сообщает, что Израиль нанес более 120 ударов по югу и востоку Ливана за последние дни. Это произошло несмотря на апрельское соглашение о прекращении огня.

Источники журналистов в ливанских службах безопасности сообщают о пробках на дорогах. Люди направляются в портовый город Сидон. Там уже находятся тысячи беженцев.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил свои действия безопасностью. Хезболла постоянно обстреливает север Израиля и ЦАХАЛ должен принять дальнейшие меры в Ливане. Цель одна - защитить северные общины от террора. При этом Израиль старается избегать ударов по Бейруту, что помогает не сорвать дипломатические переговоры США с Ираном.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com