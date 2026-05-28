Тегеран атаковал американскую базу в Кувейте 28.05.2026, 8:23

фото: West Asia News Agency

После нового удара США по иранской пусковой установке.

Ночью 28 мая американские войска нанесли новые удары по Ирану, поразив объект в районе Ормузского пролива, который представлял угрозу для военных США и коммерческого транспорта. Об этом сообщают Reuters и CNN со ссылкой на представителя администрации. По данным источника, войска сбили четыре иранских ударных беспилотника и нанесли удар по наземной станции управления в портовом городе Бендер-Аббас, с которого готовился запуск пятого БПЛА. «Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и направлены на поддержание режима прекращения огня», — сказал чиновник.

После этого рано утром в четверг армия Кувейта, на территории которого расположена американская авиабаза, заявила, что ее системы противовоздушной обороны перехватывают «вражеские» ракетные и беспилотные угрозы. Военные сообщили, что звуки взрывов являются результатом перехвата снарядов (кем они выпущены, не уточняется), и призвали граждан соблюдать инструкции по безопасности. КСИР со своей стороны отчитался, что в 4:50 по местному времени нанес удар по американской авиабазе «как источнику атаки» на Бендер-Аббас.

В ночь на 26 мая США уже наносили удары по двум катерам КСИР и ЗРК в Бендер-Аббасе, отчитывались в Центральном командовании США (CENTCOM). Отмечалось, что атака была осуществлена «в целях самообороны» — катера пытались разместить мины в Ормузском проливе, а ракетная установка была нацелена на американские военные самолеты. В Тегеране этот шаг посчитали нарушением апрельского соглашения о прекращении огня.

В среду президент Дональд Трамп опроверг сообщения иранских государственных СМИ о том, что Иран и Оман будут совместно управлять судоходством через Ормузский пролив в рамках потенциального мирного соглашения. Трамп заявил, что этот водный путь останется открытым.

