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Банки вводят ряд новшеств для белорусов

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  • 3.04.2026, 13:41
  • 4,280
Банки вводят ряд новшеств для белорусов

Что изменится

«Альфа-Банк» с 20 апреля введет ограничение по максимальному количеству активных карт, которые клиент может иметь одновременно — не больше девяти. «Зеркало» рассказывает, у каких еще финучреждений появились ужесточения для клиентов за последнее время.

Новшества по «пластику»

С 20 апреля «Альфа-Банк» также сократит максимальное количество перевыпусков карт в течение месяца — не больше трех.

«Сбер Банк» с 13 апреля также введет такие же ограничения, как и «Альфа-Банк» — и по количеству карточек у одного клиента (не больше девяти карточек), и по числу их замен (до трех за месяц).

Такие же новшества с 19 апреля введет и «Банк БелВЭБ». Финучреждение сократит максимальное количество дебетовых карточек, которые может выпустить один клиент, — с нынешних 15 до девяти.

Что еще изменится

«Белагропромбанк» с 1 мая введет ограничение на снятие наличных за границей — десять тысяч рублей в сутки в эквиваленте. Для бесконтактных операций, включая использование токенов в мобильных платежных сервисах, установлен отдельный лимит — не более 500 рублей в сутки.

«ВТБ Банк» ранее с 10 марта ввел суточные лимиты на бесконтактное снятие наличных для всех карт. Ограничение также затронуло и переводы с карт этого финучреждения на «пластик» в устройствах и сервисах других банков. «Также изменения коснутся увеличения базовых лимитов снятия наличных денежных средств через VTB Online, — добавили в банке. — Лимиты на безналичные операции остаются без изменений».

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