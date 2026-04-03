Банки вводят ряд новшеств для белорусов 2 3.04.2026, 13:41

4,280

Что изменится

«Альфа-Банк» с 20 апреля введет ограничение по максимальному количеству активных карт, которые клиент может иметь одновременно — не больше девяти. «Зеркало» рассказывает, у каких еще финучреждений появились ужесточения для клиентов за последнее время.

Новшества по «пластику»

С 20 апреля «Альфа-Банк» также сократит максимальное количество перевыпусков карт в течение месяца — не больше трех.

«Сбер Банк» с 13 апреля также введет такие же ограничения, как и «Альфа-Банк» — и по количеству карточек у одного клиента (не больше девяти карточек), и по числу их замен (до трех за месяц).

Такие же новшества с 19 апреля введет и «Банк БелВЭБ». Финучреждение сократит максимальное количество дебетовых карточек, которые может выпустить один клиент, — с нынешних 15 до девяти.

Что еще изменится

«Белагропромбанк» с 1 мая введет ограничение на снятие наличных за границей — десять тысяч рублей в сутки в эквиваленте. Для бесконтактных операций, включая использование токенов в мобильных платежных сервисах, установлен отдельный лимит — не более 500 рублей в сутки.

«ВТБ Банк» ранее с 10 марта ввел суточные лимиты на бесконтактное снятие наличных для всех карт. Ограничение также затронуло и переводы с карт этого финучреждения на «пластик» в устройствах и сервисах других банков. «Также изменения коснутся увеличения базовых лимитов снятия наличных денежных средств через VTB Online, — добавили в банке. — Лимиты на безналичные операции остаются без изменений».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com