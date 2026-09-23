Верфь, где за 40 миллионов евро паркуется «яхта Путина», оказалась на грани банкротства 23.09.2026, 3:03

Компания срочно ищет деньги для выживания.

Итальянская The Italian Sea Group (TISG), которая четыре года обслуживает и модернизирует замороженную в Италии «яхту Путина» — «Шахерезаду», оказалась на грани банкротства и срочно ищет деньги для выживания. У компании также истек контракт на ремонт и стоянку 140-метрового судна, пишет The Moscow Times.

После заморозки яхты в 2022 году итальянские власти согласовали с судовладельцем специальную схему финансирования. Примерно 10–12 млн евро в год продолжал перечислять офшор Bielor Assets с Маршалловых островов. Его владелец остается неназванным. За четыре года после заморозки «Шахерезады» на нее потратили 40 млн евро, сообщала La Stampa. Экипаж продолжает получать зарплату, несмотря на то что яхта стоит у причала. До заморозки на судне работали более 70 человек, а теперь около 25.

Уже пятый год «Шахерезаду» продолжают модернизировать. На яхте была оборудована новая пляжная зона с выходом к воде. 28 августа после четырех лет стоянки в Marina di Carrara «Шахерезада» вышла в море и в ходе испытаний двигателей прокатилась в сторону залива Ла-Специя. Все эти работы проводились в рамках контракта с TISG от 2021 года. Теперь представители судовладельца просят сменить администратора яхты — основателя верфи TISG Джованни Костантино.

У самой верфи жесточайшие финансовые проблемы. Она оказалась на грани банкротства. Собственный капитал группы ушел в минус на 388 млн евро, а убыток достиг 170,9 млн евро. Кредиторы потребовали через суд ликвидации компании. В сентябре компания заявила, что она хочет уволить 270 сотрудников — более 60% персонала производственной площадки.

«Шахерезада» была построена немецкой Lürssen и спущена на воду в 2020 году. Ее длина составляет 140 метров. На шести палубах находятся две вертолетных площадки, аквадискотека, кинотеатр, спортзал, сауна, хаммам, криокамера и медицинский блок.

Министерство экономики Италии при заморозке яхты 6 мая 2022 года заявило, что выявило связи ее владельца с высокопоставленными представителями правительства РФ и лицами под санкциями. Владельцем «Шахерезады» называл себя бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. С Путиным яхту связывали несколько расследований. Команда Алексея Навального установила, что среди ключевых членов экипажа были сотрудники Федеральной службы охраны, обслуживающие резиденцию Путина «Бочаров Ручей». Центр «Досье» сообщал, что «Шахерезада» обошлась в 583 млн евро, а деньги на строительство яхты собирала группа бизнесменов во главе с другом правителя РФ Геннадием Тимченко.

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