В регионах РФ возвращают ограничения на продажу бензина 23.09.2026, 10:17

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Дефицит топлива возник после атак беспилотников на российские НПЗ.

В граничащей с Москвой и Подмосковьем Калужской области с 23 сентября возвращают ограничения на продажу бензина. Об этом заявил во вторник, 22 сентября, губернатор региона Владислав Шапша. Водители смогут заправлять автомобили по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры регистрационного номера авто. Кроме того, заливать бензин можно будет только в бак автомобиля, передает Deutsche Welle.

Новые меры вводятся на фоне усиления ударов Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«Сейчас фиксируем локальные логистические сбои в поставках топлива на отдельные АЗС. Вернулись очереди. Это вызывает справедливое недовольство», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

15 августа в Калужской области уже вводили ограничения на продажу бензина в режиме «чет-нечет». Они были сняты с 1 сентября.

В оперштабе Забайкальского края также объявили, что с 23 сентября сети заправок БРК и «Корс» устанавливают лимиты в 15 литров бензина АИ-92 и АИ-95 на одну машину. Первый зампред правительства края Буянто Батомункуев объяснил новые ограничения тем, что общие остатки топлива на АЗС и нефтебазах составляют 17 тысяч тонн и «при текущем режиме отпуска этого хватит только на 20 суток».

В июне текущего года в этом регионе вводились аналогичные ограничения, их сняли 23 июля.

Ограничения на продажу топлива - введенные либо региональными властями, либо самими сетями АЗС - вводили текущим летом почти во всех российских регионах, а также в аннексированном Крыму. Проблемы с поставками топлива заставили президента РФ Владимира Путина 28 июня дать поручение о системных мерах по стабилизации рынка.

Дефицит топлива возник после атак беспилотников на российские НПЗ со стороны Украины, уже более четырех лет обороняющейся от военного вторжения РФ. Из-за ударов и пожаров на НПЗ предприятия были вынуждены сокращать или полностью останавливать производство. Позже ограничения отменили, но с начала августа украинские атаки на НПЗ вновь усилились, и Россию охватила вторая волна топливного кризиса.

В двух регионах РФ вернули ограничения на продажу бензина

Власти Калужской области и Забайкалья вновь вводят ограничения на продажу бензина из-за усилившихся украинских атак на НПЗ.

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