Ученые нашли в космосе ускоритель частиц 2 23.09.2026, 10:52

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Изображение: Astronomy & Astrophysics

В 100 раз мощнее Большого адронного коллайдера.

Хотя существование микроблазаров предсказывали теории, их еще никогда не находили астрономы. Теперь ученые сообщили о том, что объект под названием IRAS 18293−0941 является первым подтвержденным микроблазаром в нашей галактике Млечный Путь.

Этот ускоритель частиц в 100 раз мощнее самого мощного ускорителя частиц на Земле. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Сверхмассивные черные дыры, которые активно поглощают материю, могут создавать яркие объекты под названием блазары. Эти объекты выпускают струи плазмы в сторону нашей планеты. При столкновении таких струй с межзвездным веществом частицы ускоряются до чрезвычайно высоких энергий, которых не может достичь даже самый мощный ускоритель частиц на Земле – Большой адронный коллайдер.

Теперь же астрономы впервые обнаружили в нашей галактике микроблазар, который является одним из самых мощных ускорителей частиц в Млечном Пути, создающий самые быстрые частицы в нашей галактике.

Объект IRAS 18293−0941 представляет собой систему, которая состоит из черной дыры звездной массы (ее масса примерно в 10 раз превышает массу Солнца) и массивной звезды. Два объекта вращаются вокруг общего центра масс с периодом 11 дней. Это первая черная дыра звездной массы, струя плазмы которой направлена в сторону Земли, а поэму она является микроблазаром.

Когда струя плазмы проходит расстояние примерно 100 световых лет, она сталкивается с плотным молекулярным облаком, состоящим в основном из молекулярного водорода и пыли. В результате этого взаимодействия межзвездное вещество ионизируется, а пыль нагревается.

Именно там частицы разгоняются почти до скорости света, достигая энергий порядка петаэлектронвольт. Таким образом обнаруженный микроблазар является ускорителем частиц, который примерно в 100 раз мощнее Большого адронного коллайдера – самого мощного ускорителя частиц на Земле.

По словам ученых, это открытие не только проливает свет на происхождение частиц с самыми высокими энергиями в Млечном Пути, но и поможет лучше понять физику блазаров.

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