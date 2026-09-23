Дроны атаковали Уфу: слышны взрывы, возле местного НПЗ виден дым

Дроны атаковали Уфу: слышны взрывы, возле местного НПЗ виден дым4
- 23.09.2026, 11:17
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Российский Башкортостан подвергся атаке БПЛА.
Местные жители сообщают о звуках взрывов над Уфой. По их данным, средства ПВО пытаются сбить дроны.
OSINT-аналитик телеграм-канала ASTRA, проанализировав фото очевидца, установил, что дым виден в районе местного НПЗ.
В аэропорту Уфы вводили ограничения на вылет и прием самолетов.
Мониторинговый канал Exilenova+ отмечает, что в промышленной зоне Уфы расположены сразу три НПЗ, поэтому россияне усилили её защиту.
21 сентября также сообщалось об атаке дронов на НПЗ в Башкортостане. В Сети писали о дыме над Уфой.
В августе были атакованы местные предприятия «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Уфанефтехим».