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В центре Минска зафиксировали разворот на 360 градусов

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  • 23.09.2026, 11:51
  • 5,008
В центре Минска зафиксировали разворот на 360 градусов

Видеофакт.

Если бы мы делали рейтинг самых странных маневров столичных водителей, то этот бы точно отправился на первое место. Не знаем, куда направлялся водитель синего универсала, но, видимо, он сам не до конца определился, пишет «Онлайнер».

Дело было на перекрестке улиц Я. Купалы и Интернациональной. Синий универсал, двигавшийся со стороны цирка, пошел на разворот. Пошел и... передумал. Он развернулся на 360 градусов (то есть снова поехал в том же направлении, в котором двигался изначально) и скрылся.

Маневр был не только странным, но и довольно опасным. Едущий следом таксист явно такого не ожидал: могло произойти столкновение.

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