В Германии построили огромные горки, чтобы дети могли спускаться из школы домой 3 23.09.2026, 12:01

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Фото: Enrique Kaczor

Инженеры рассчитали конструкцию так, что спуск занимает считанные секунды.

В небольшом немецком городе Кальв школьникам предложили необычный путь с уроков — часть спуска от школы к центру они могут преодолеть по двум горкам длиной 43 и 17 метров, пишет «Европульс».

Кальв расположен в долине, а некоторые его районы и несколько учебных заведений находятся выше, на склонах окружающих холмов. Теперь после занятий школьники могут сэкономить время, которое они раньше тратили на спуск по извилистым дорожкам.

Маршрут состоит из двух частей. Сначала пассажира ждет 43-метровая горка, затем ему нужно пройти несколько шагов и пересесть на вторую, длиной 17 метров. Соединить их в одну конструкцию не позволил сложный рельеф склона, поэтому путь вниз напоминает поездку с пересадкой.

На длинной горке спуск занимает от 10 до 16 секунд, на короткой — еще от пяти до восьми. При определенных условиях, говорят инженеры, скорость может достигать 35 километров в час — для этого нужна сухая теплая погода и гладкая одежда из синтетической ткани.

В конце каждой горки расположен длинный пологий участок, который помогает снизить скорость перед выходом. Перед открытием безопасность всей конструкции оценили специалисты TÜV — независимой немецкой организации технического надзора, которая проверяет оборудование на соответствие требованиям безопасности.

Идея принадлежит архитектору Патрику Хумперту. По его словам, расположенный на склоне город сам подсказал необычное решение — благодаря естественному перепаду высоты для горок не пришлось строить специальные башни. «Школьники смогут скатываться домой», — так архитектор объяснил замысел проекта.

Пользоваться новым маршрутом смогут не только ученики, но и взрослые жители Кальва, семьи с детьми и туристы. Горки открыты бесплатно и ведут из верхней части городского сада почти к самому историческому центру.

В день открытия и дети, и пожилые жители Кальва опробовали горки, причем многие сразу возвращались наверх, чтобы спуститься еще раз.

Огромные трубы появились во время обновления городского сада, который сильно пострадал от бури в 2018 году. Проект горок победил в конкурсе идей, а сами конструкции встроили в крутой лесистый склон.

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