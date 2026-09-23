Импорт российской нефти в Индию резко просел
- 23.09.2026, 12:41
Индийские НПЗ активно ищут замену, опасаясь санкций США.
Индия в августе заметно сократила импорт российской нефти, а в сентябре ожидается новое снижение. По данным Kpler, поставки из России упали на 16,5% по сравнению с июлем — примерно до 2,1 млн баррелей в сутки. В этом месяце объем может сократиться до 1,9 млн баррелей, пишет агентство Reuters.
Несмотря на спад, Россия сохраняет первое место среди поставщиков нефти в Индию. Следом идут Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. При этом общий индийский импорт нефти в августе снизился на 8,8% — до 4,44 млн баррелей в сутки.
Индийские НПЗ наращивают закупки у других производителей на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива. ADNOC увеличила объемы поставок из хранилищ во Фуджейре и Сухаре, а также перепродает нефть других стран.
Закупки иракской нефти выросли примерно на четверть, до 171 тыс. баррелей в сутки. Поставки из Саудовской Аравии увеличились на 1,5%, до 328 тыс. баррелей, а импорт из ОАЭ снизился на 5,4% — до 620 тыс. баррелей в сутки.
Индийские НПЗ также активнее выходят на спотовый рынок, заранее закупая сырье на октябрь и ноябрь. Причина — возможные новые американские меры против покупателей российской нефти.
«Индия привержена энергетической безопасности и диверсификации поставок», — заявляет Нью-Дели.
«Индийские компании опасаются, что введение США тарифов до 100% может вынудить их еще сильнее сократить закупки российской нефти», — пишет агентство.