ISW: В России появились новые признаки подготовки к мобилизации 4 23.09.2026, 13:05

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Эксперты проанализировали, что задумал Кремль.

Российские власти обучают должностных лиц региональных органов власти возможным сценариям мобилизации. Так, Удмуртская Республика планирует провести двухдневные учения по мобилизационной подготовке для государственных и муниципальных служащих.

Об этом сообщили в ISW. Чтобы свести к минимуму недовольство общественности в связи с предстоящей мобилизацией, Кремль может сосредоточиться на призыве населения в регионах с крупными этническими меньшинствами, не затрагивая при этом более богатые и политически важные районы, такие как Московская и Ленинградская области.

Что известно

В России наблюдаются признаки подготовки к новой мобилизации. Российские власти обучают чиновников региональных органов власти возможным сценариям мобилизации. В частности, Удмуртская Республика планирует провести учебную программу «Организация мобилизационной подготовки в органах государственной власти и местного самоуправления» для 20 государственных и муниципальных служащих, в рамках которой будут обучать планированию и подготовке к мобилизации, а также в целом знакомить с переходом к экономике в условиях войны.

«Сообщается, что программа продлится до 5 декабря, а её модули будут включать занятия по переходу российской экономики на условия военного времени, организации планирования мобилизации, воинскому учету граждан в резерве, защите секретной информации и мониторингу подготовки к мобилизации», – говорится в материале.

Сообщается, что Удмуртская Республика и ранее проводила эти учения, но сейчас они проходят на фоне всё большего количества признаков того, что Кремль может провести мобилизацию в ближайшее время. Эти признаки свидетельствуют о том, что российские власти готовят региональных чиновников к вызовам, которые может принести мобилизация.

В ISW подчеркнули, что рост потерь среди россиян и снижение уровня набора добровольцев, вероятно, вынудит российского диктатора Владимира Путина в ближайшее время отдать приказ о проведении той или иной формы мобилизации, чтобы продолжить наступательные операции в Украине.

Пока неясно, принял ли диктатор Путин окончательное решение о проведении мобилизации или нет, и если да, то какой именно это будет мобилизация.

Так, в последние годы Кремль активно использовал для мобилизации население регионов с крупными этническими меньшинствами, таких как, например, Удмуртская Республика. Поэтому Кремль может и на этот раз сосредоточить усилия по вербовке в этих регионах, чтобы минимизировать недовольство общественности по поводу предстоящей мобилизации, не затрагивая при этом более богатые и политически важные районы, такие как Московская и Ленинградская области.

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