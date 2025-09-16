закрыть
Куда Россия денет войска после учений «Запад-2025»

  • 16.09.2025, 16:22
  • 2,096
Куда Россия денет войска после учений «Запад-2025»

Эксперт назвал цель Кремля.

Россияне хоть и имеют более 700 тысяч личного состава в Украине, но им все равно надо усиление на фронте. Такое мнение в интервью УНИАН высказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий.

«При том, какие потери они сейчас несут и какие цели у них сейчас стоят, для них критически важно в ближайшие месяцы добавить Донбасс. В частности забрать эту последнюю крупную промышленную агломерацию - Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка», - сказал Дикий.

Поэтому, объясняет эксперт, после окончания военных учений в Беларуси Россия перебросит свой личный состав на войну в Украину.

«У тех войск, которые играют мышцами на границе с Европой - не много шансов остаться там и курить в Беларуси, ожидая, что возможно когда-то Путин начнет еще одну войну. Я думаю, что сразу после окончания учений они все сразу окажутся на фронте у нас. А если более точным, то на Донетчине», - добавил Дикий.

