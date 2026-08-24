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«Ответственность несет Лукашенко»

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  • 24.08.2026, 6:00
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«Ответственность несет Лукашенко»

Почему в Беларусь залетает все больше дронов.

В Беларуси участились случаи с беспилотниками. В Жлобине местные жители сообщали о взрыве и падении дрона возле БМЗ, причем очевидцы указывали, что аппарат был российским. В Гомеле людей также разбудили громкие звуки в небе и взрыв, который связывают с пролетом или попыткой сбить российский БПЛА.

Почему в последнее время случаев пролета российских дронов над Беларусью стало заметно больше? С чем может быть связана такая активность? Об этом Charter97.org поговорил с политологом, кандидатом философских наук Максимом Плешко:

— Я бы не спешил говорить о резком увеличении количества залетов как о доказанном факте. Но есть другое важное обстоятельство: российские беспилотники уже давно перестали быть для Беларуси случайным явлением. Такие случаи фиксировались и раньше. Только в июне 2026 года было зафиксировано не менее 17 залетов российских беспилотников. Поэтому Жлобин, Гомель и другие подобные эпизоды стоит рассматривать как часть более широкой картины.

Россия постоянно меняет маршруты беспилотников, ищет новые траектории и проверяет возможности ПВО и радиоэлектронной обстановки. Белорусская территория представляет для российских военных очевидный интерес — прежде всего из-за географии и существующей инфраструктуры.

И здесь возникает главный вопрос: если российский беспилотник оказывается над Беларусью, это уже не только проблема России. Это проблема белорусской территории, безопасности и ответственности режима.

— Может ли это быть связано с тем, что в Беларуси снова заработали российские ретрансляторы, которые используются для наведения дронов на север Украины?

— Такая версия выглядит логичной, но пока ее нужно отделять от подтвержденного факта. Мы знаем, что российские ретрансляторы использовались на территории Беларуси. В июне украинская сторона заявляла о четырех таких объектах в Гомельской и Брестской областях. По имеющимся данным, после заявлений Владимира Зеленского их отключили. При этом российские дроны продолжили фиксироваться вдоль белорусско-украинской границы. Поэтому я бы говорил шире. Ретрансляторы — только один элемент системы. Россия может использовать белорусские мобильные сети, радиоэлектронную инфраструктуру и другие технические возможности. Если сейчас действительно подтверждается восстановление работы ретрансляторов, это будет означать восстановление конкретного элемента российской инфраструктуры управления воздушными атаками с использованием территории Беларуси.

И тогда вопрос к Минску простой: кто разрешил использовать белорусскую инфраструктуру для российской военной операции?

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