Эксперт рассказал, какие удары могут обрушить энергосистему РФ 7 24.08.2026, 4:00

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Есть семь точек, удар по которым может вызвать масштабный блэкаут.

Какие объекты российской экономики могут стать следующими целями ВСУ? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политтехнологом, управляющим партнером «Национальной антикризисной группы» Тарасом Загородним:

— Для Украины главным приоритетом все равно остается уничтожение нефтеперерабатывающих заводов России, прежде всего в европейской части страны и частично в азиатской. Потому что если остановить нефтепереработку, начинает останавливаться вся экономика.

Смотрите, сейчас уже оценивается, что у них осталось где-то 30% работающих мощностей по бензину и около 30% по дизелю. А что такое дизель? Дизель — это практически все. Это локомотивы, перевозки, обеспечение армии и много чего другого. Если этого топлива нет, страна просто начинает останавливаться. И, по сути, начинается ее дезинтеграция.

Ну как ты обеспечишь, например, Якутию или Дальний Восток топливом? Как обеспечить такие огромные расстояния? Поэтому основные удары сейчас, думаю, будут по НПЗ. Параллельно блокируются важные маршруты через Черное море. Если, например, на месяц сделать невозможным вывоз российского зерна, Россия не получит дополнительную валютную выручку. С экспортом нефти тоже возникают проблемы. В Новороссийск по каким-то удивительным причинам танкеры не заходят. Наверное, потому что их подбивают в Черном море.

Россия пытается хитрить и с Каспийским трубопроводным консорциумом. Там была договоренность с американцами: вот ваше зафрахтованное судно, оно забирает нефть из Казахстана и идет «в белую», с включенным транспондером. Все понятно.

Но туда начали заходить какие-то мутные суда под либерийским флагом и тоже забирать нефть КТК. Одно из них тоже подбили где-то в Черном море. Потому что когда идет непонятное судно, возникает вопрос: это казахстанская нефть или российская? Россияне пытаются таким образом вывозить свою нефть.

По сути, определить происхождение нефти сложно. Единственный понятный способ идентификации — когда есть конкретное зафрахтованное судно, условно говоря, Chevron, у него включен транспондер, оно идет и забирает свою нефть, которую качают из Казахстана. Тогда все понятно. А россияне, как всегда, пытаются хитрить в этом направлении. В целом Украина блокирует очень важные артерии, за счет которых живет российская экономика. Но главное направление, конечно же, это нефтепереработка. А дальше, ближе к осени, я думаю, могут начаться удары по энергетической и газовой инфраструктуре, потому что Украина пока ее практически не трогала. А газ, в том числе, используется для работы электростанций.

Насколько я знаю из аналитики наших энергетиков, в России есть семь точек, поражение которых может привести к масштабному блэкауту в южной части страны. Думаю, Украина над этим работает. Вот если вы видели налет на Новороссийск, то обратите внимание, как он был организован. Там одновременно работали разные силы ВСУ и спецслужбы. Потому что у разных структур свои цели и свой инструментарий: у кого-то беспилотные аппараты, у кого-то ракеты. Например, «Нептун» вообще находится в распоряжении Военно-морских сил, потому что изначально это была противокорабельная ракета. Сейчас ее адаптировали и для ударов по наземным целям.

И все это работает вместе. Поэтому следующим важным направлением, я думаю, может стать энергетическая инфраструктура. Цель — создать блэкаут в России.

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