Bloomberg: Путин боится ехать к Трампу на саммит G20 5 23.09.2026, 17:22

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Фото: Getty Images

Диктатор опасается встречи с Зеленским?

Кремлевский правитель Владимир Путин, вероятно, пропустит саммит G20 в США с участием президента Дональда Трампа. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По словам источников, близких к Кремлю, вероятность того, что Путин присоединится к президенту Трампу на саммите G20 во Флориде, крайне мала.

Дело в том, что зарубежные поездки российского диктатора ограничены санкциями, соображениями безопасности и ордером на арест, выданным Международным уголовным судом в 2023 году в связи с незаконной депортацией украинских детей.

Тем не менее, в 2024 году Путин посетил Монголию, несмотря на то, что эта страна является участницей Римского статута – договора, на основании которого был создан суд.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину лидер Кремля также посетил Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Северную Корею, Вьетнам и ряд бывших советских республик, а также США, где Трамп принимал его на саммите на Аляске в августе прошлого года.

Кроме того, Трамп и Путин кратко пообщались в кулуарах встречи АТЭС во Вьетнаме девять лет назад, но официальных двусторонних переговоров не проводили.

Российские официальные лица практически не ожидают какого-либо прогресса в переговорах по соглашению о прекращении войны до саммита «двадцатки» и все больше разочаровываются в посланцах Трампа – Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, сообщили источники.

Кроме того, как отмечает агентство, существует вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский появится на саммите G20.

В апреле СМИ сообщили, что Соединенные Штаты намерены пригласить лидера России Владимира Путина на саммит лидеров стран G20, который запланирован на декабрь на гольф-курорте президента Дональда Трампа в Майами, хотя приглашение еще не отправлено.

Государственный департамент США отмечал тогда в своем заявлении, что президент Дональд Трамп «четко дал понять, что Россия может участвовать во всех заседаниях G20, поскольку США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита».

Недавно стало известно, что Владимир Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о завершении войны в рамках саммита «двадцатки» в Соединенных Штатах.

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