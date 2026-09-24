Путинский пропагандист: Не удивлюсь, если украинцы сожгут Москву 24.09.2026, 7:06

Иллюстративное фото: Данные ИИ

Россиян ждет апокалиптический сценарий.

Военный врач и пропагандист Юрий Евич заявил, что не исключает масштабного наступления Сил обороны Украины на территорию РФ и даже сценария, при котором боевые действия могут дойти до Москвы.

Cоответствующий фрагмент выступления Z-патриота опубликован в сети, сообщает «Цензор.нет».

Размышляя о ходе войны, пропагандист вспомнил поход Наполеона на Россию и заявил, что нынешняя ситуация может развиваться вплоть до масштабного вторжения украинских войск вглубь территории РФ.

«Я не удивлюсь, если дойдет до того, что противник сожжет Москву», - заявил Евич.

Таким образом он раскритиковал российское военно-политическое руководство и общество за, по его мнению, недостаточную мобилизацию ресурсов для войны против Украины. В своих рассуждениях Евич фактически рисует для россиян апокалиптический сценарий, при котором осознание масштабов войны наступит лишь после переноса боевых действий непосредственно в российскую столицу.

Юрий Евич известен поддержкой российской агрессии против Украины и участием в войне на стороне РФ еще с 2014 года.

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