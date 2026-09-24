Разведка США предупредила об атаках российских дронов на три страны Европы 8 24.09.2026, 7:37

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Фото: Getty Images

Россия готовит собственную операцию «Паутина» с кораблей теневого флота.

Американская разведка передала европейским правительствам информацию о возможной новой российской операции с применением беспилотников. В качестве потенциальных целей называют Испанию, Францию и Италию, а запуск дронов, по данным источников, может осуществляться с торговых судов в Средиземном море, пишет El Mundo.

Россия может использовать для такой операции беспилотники «Гербера», Их могут перевозить на торговых судах в контейнерах, после чего запускать с моря.

Источник, близкий к Министерству обороны Литвы, заявил, что речь идет о дронах, «спрятанных в транспортном контейнере, которые запускаются с моря»,

«Это совсем несложно», – отметил источник.

«Гербера» имеет длину около двух метров, размах крыльев примерно 2,5 метра, а её вес может достигать 18 килограммов. Заявленная максимальная дальность полёта составляет до 600 километров, хотя фактическая дальность зависит, в частности, от полезной нагрузки и погодных условий.

По оценке источников, запуск с расстояния 200–300 километров от берега может обеспечить полет продолжительностью примерно от часа 15 минут до двух часов.

При этом такой беспилотник не предназначен для масштабного разрушения крупных объектов. С взрывной нагрузкой около 4–5 килограммов он может вызвать пожар, повредить открытое оборудование или временно парализовать работу порта или аэропорта.

ЦРУ передало информацию европейским правительствам

Европейские страны, по данным источников, получили информацию о возможной операции после таинственной поездки директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа. По сообщениям Wall Street Journal и Politico, Ретклифф отправился в Россию, чтобы предупредить Москву о последствиях возможного нападения или провокации против НАТО.

Правительства Испании, Франции и Италии также были проинформированы о возможной операции с применением беспилотников против одной из этих стран.

Несколько оборонных аналитиков подтвердили, что им известно о докладе ЦРУ, который распространялся среди европейских министерств иностранных дел. По их словам, документ содержал подробное описание возможной атаки.

Почему среди потенциальных целей называют юг Европы

В материале отмечается, что Россия уже давно заявляет о готовности рассматривать западные страны как участников войны из-за поставок Украине оружия, разведывательных данных и военной помощи.

В то же время Москва, как отмечается в тексте, до сих пор избегала действий, которые могли бы спровоцировать скоординированный ответ НАТО, хотя параллельно усиливала кампанию диверсий и других операций в странах, поддерживающих Украину.

Среди возможных целей теперь называют Испанию, Францию и Италию. Во всех трех странах в 2027 году должны состояться предвыборные кампании и выборы.

Британский аналитик Кир Джайлз, специализирующийся на российской военной стратегии, отметил, что географическая удаленность от России не гарантирует безопасности:

«Целью будут не обязательно страны на передовой. Цель будет там, где самое слабое место Европы»,

По его словам, потенциальными уязвимыми местами могут стать страны, не обладающие достаточно интегрированными системами противовоздушной и противоракетной обороны.

«Гербера» может стать инструментом для диверсий

Ожидаемой целью такой операции, по словам аналитика, может быть не масштабное уничтожение инфраструктуры, а демонстрация способности России наносить удары в европейском тылу.

Среди возможных сценариев называются временное закрытие аэропорта, поджог, полет над военной базой или повреждение объектов инфраструктуры.

«Россия наблюдает, где любые действия окажут наибольшее влияние из-за отсутствия устойчивости, гражданской обороны и политической нестабильности», – пояснил Джайлз.

Идея запускать «Герберы» с моря уже рассматривалась ранее. Украинский Defense Express еще год назад писал о возможности перевозки таких дронов на судах и их запуска из международных вод.

В тексте также упоминаются предыдущие российские эксперименты по запуску беспилотников с судов. В 2020 году российский производитель ZALA проводил демонстрационные пуски с движущегося судна, а в октябре 2024 года подобные эксперименты были возобновлены с морской платформы.

Российские дроны уже замечали у границ ЕС

В феврале шведское военно-морское подразделение обнаружило беспилотник, который, по имеющимся данным, взлетел с российского судна радиоразведки «Жигулевск» в проливе Эресунн. Швеция заглушила устройство и квалифицировала полет как нарушение своего воздушного пространства.

14 сентября российский военный корабль также выпустил две аварийные ракеты по датскому военному вертолету, который осуществлял плановое наблюдение в международных водах Балтийского моря.

Отдельно в тексте упоминается «Гербера-2», недавно обнаруженная у польского побережья. По приведенным данным, беспилотник имел осколочную боеголовку с детонатором и около четырех килограммов взрывчатки. При этом этот дрон, по всей видимости, прибыл из Калининграда через Литву, а не был запущен с моря.

Россия может стремиться ослабить поддержку Украины

По оценкам источников, активизация российской диверсионной деятельности преследует несколько возможных целей: ослабить поддержку Украины, посеять раскол в НАТО и усилить беспокойство среди европейской общественности.

Польша также получает аналогичную информацию. Премьер-министр Дональд Туск предупреждал о возможных атаках российских беспилотников или ракет против стран, поддерживающих Украину.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил:

«Россия не будет прятаться. Мы просто должны избежать последствий».

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