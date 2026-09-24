Трамп лично встретил Си Цзиньпина с красной дорожкой на военном аэродроме 9 24.09.2026, 7:53

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Фото: Getty Images

Это нетипичный дипломатический жест.

Президент США Дональд Трамп лично встретил главу Китая Си Цзиньпина на военной базе Joint Base Andrews, развернув для него красную дорожку. Это нетипичный дипломатический жест - обычно иностранных лидеров принимают в Белом доме.

Об этом сообщает Axios.

Трамп вместе с первой леди Меланией встретил Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань у трапа самолета, когда тот приземлился на военной базе недалеко от Вашингтона около 6 вечера. Военные развернули для китайского лидера настоящую красную дорожку, а на взлетной полосе выстроили шесть истребителей F-16 и шесть F-22, демонстрируя военную мощь США.

Последний американский президент лично встречал иностранного лидера именно на этой базе в 1962 году, когда Джон Кеннеди принимал британского премьера Гарольда Макмиллана. В последние десятилетия на аэродроме также поздравляли нескольких пап Римских - в частности Джордж Буш-младший встречал Бенедикта XVI в 2008-м, а Барак Обама - Франциска в 2015-м.

Для сравнения: в феврале 2025 Трамп принимал Владимира Зеленского у входа в Западное крыло Белого дома, а короля Британии Карла III - на Южном портике резиденции в апреле этого года. Сам Си Цзиньпин, в свою очередь, не устраивал Трампу подобной встречи в аэропорту во время его визита в Пекин в мае.

«Президент Си принимал президента Трампа в Китае на историческом саммите этим летом, и президент Трамп отвечает взаимностью, приветствуя китайскую делегацию в ответном визите на этой неделе», - заявила представитель Белого дома Анна Келли.

Последний государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся еще в сентябре 2015 при администрации Обамы.

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