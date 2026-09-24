Украина и Австралия подписали соглашение о безопасности 24.09.2026, 3:02

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Страны также договорились о сотрудничестве в сфере беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом двустороннее соглашение о безопасности между двумя странами, которое открывает больше возможностей для углубления партнерства.

Об этом он сообщил в своих соцсетях в среду, 23 сентября.

Глава государства отметил, что Австралия также внесла вклад в размере $60 млн на нужды энергетики, защитное оборудование и гуманитарную помощь.

Зеленский заверил Албанизи, что Украина в ответ готова делиться собственным опытом и технологиями.

«Морские дроны, наземные платформы, системы с искусственным интеллектом — всё это не ограничивается исключительно боевым применением и может существенно помочь в укреплении национальной безопасности. Мы договорились, что наши команды поработают над подготовкой Drone Deal», — сказал президент.

Кроме того, он сообщил о новом пакете санкций Австралии против российских пособников и судов теневого флота.

Зеленский подчеркнул, что в то время, когда в Европе предпринимаются попытки исключить из санкционных списков олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, это очень правильный сигнал.

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