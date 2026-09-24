Украина и Австралия подписали соглашение о безопасности
- 24.09.2026, 3:02
Страны также договорились о сотрудничестве в сфере беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом двустороннее соглашение о безопасности между двумя странами, которое открывает больше возможностей для углубления партнерства.
Об этом он сообщил в своих соцсетях в среду, 23 сентября.
Глава государства отметил, что Австралия также внесла вклад в размере $60 млн на нужды энергетики, защитное оборудование и гуманитарную помощь.
Зеленский заверил Албанизи, что Украина в ответ готова делиться собственным опытом и технологиями.
«Морские дроны, наземные платформы, системы с искусственным интеллектом — всё это не ограничивается исключительно боевым применением и может существенно помочь в укреплении национальной безопасности. Мы договорились, что наши команды поработают над подготовкой Drone Deal», — сказал президент.
Кроме того, он сообщил о новом пакете санкций Австралии против российских пособников и судов теневого флота.
Зеленский подчеркнул, что в то время, когда в Европе предпринимаются попытки исключить из санкционных списков олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, это очень правильный сигнал.