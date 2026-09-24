Главнокомандующий ВСУ назначил своим заместителем архитектора системы «Дельта» 24.09.2026, 4:46

МИХАИЛ ДРАПАТЫЙ

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

В 2024 году система была официально введена в эксплуатацию во всех подразделениях Сил обороны Украины.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил своим заместителем архитектора системы «Дельта» Артема Мартыненко.

Об этом 23 сентября сообщает Hromadske со ссылкой на три источника в Силах обороны Украины.

По имеющимся данным, до этого главнокомандующий Драпатый уволил своего заместителя — бригадного генерала Андрея Лебеденко. В Генеральном штабе ВСУ тот отвечал за развитие технологий, занимая эту должность еще со времен предыдущего главнокомандующего Александра Сырского. Более того, Центральное управление инновационной деятельности (ЦУИД) ВСУ, которое курировал Лебеденко, было расформировано.

Как сообщил источник Hromadske в Генштабе, Лебеденко был уволен с должности после проведенного аудита.

«Работой у Драпатого остались недовольны и считают, что он „все завалил“», — пишет издание.

22 июля Лебеденко и другие офицеры из ЦУИД провели итоговую конференцию, на которой сообщили, что за первое полугодие своей деятельности в 2026 году оценили почти 600 проектов вооружения и военной техники, причем более 40 из них получили государственную финансовую поддержку, пишет Hromadske.

«Тогда Лебеденко рассказывал, что работал над развитием беспилотных систем, в частности БПЛА с оптоволоконным управлением и дальностью действия более 50 км, автономных и роевых дронов, а также систем с использованием искусственного интеллекта. Он также говорил, что через два-три месяца в Украине может появиться лазерное и импульсное оружие, которое позволит эффективно уничтожать средства воздушного нападения противника», — резюмировало Hromadske.

Артем Мартыненко — военнослужащий, IT-специалист и главный архитектор системы «Дельта». Он начал работать над ее созданием в 2015 году во время учебы в Военном институте телекоммуникаций и информатизации. В 2017 году права на разработку «Дельты» были переданы Министерству обороны Украины, и Мартыненко перешел в военное ведомство. В 2024 году система была официально введена в эксплуатацию во всех подразделениях Сил обороны Украины. В 2025 году Артем Мартыненко возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны Украины.

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