МиГ-29 накрыл бомбами пункт управления армии РФ 2 24.09.2026, 8:32

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Видео точных попаданий.

23 сентября стало известно, что пилотам ВС ВСУ удалось добиться беспрецедентных успехов, разбомбив пункт управления армии РФ. Точное местоположение цели пока неизвестно, но исходя из анализа соцсетей, удар был нанесен пилотами МиГ-29 на Северном направлении. Об этом сообщает Диалог.UA.

Вражескую позицию удалось идентифицировать аэроразведке, в чем помогли сами российские солдаты: долгое время вокруг пункта управления без существенных попыток маскировки концентрировалось большое количество живой силы, подвозилось оружие и боеприпасы.

Как можно заметить на видеозаписи, атака украинского истребителя состояла из двух точных попаданий, предположительно, авиабомбами: первое пришлось по ближнему краю здания, второе – по центру.

Мощность взрывов и детонация вражеского БК полностью разрушили объект, потери армии РФ уточняются.

23 сентября украинским истребителям и всем подразделениям сил ПВО хватало работы: удалось сбить 119 вражеских БПЛА типа «Гербера» и беспилотников других модификаций, а также 3 управляемые ракеты типа «Бандероль».

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