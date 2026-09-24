Анджей Почобут встретился со спецпредставителем США Джоном Коулом

Анджей Почобут встретился со спецпредставителем США Джоном Коулом1
- 24.09.2026, 8:55
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Обсуждался вопрос следующей миссии по освобождению политзаключенных в Беларуси.
Экс-политзаключенный Анджей Почобут встретился в США со спецпредставителем американского президента по Беларуси Джоном Коулом. Об этом Анджей Почобут написал на своей странице в Facebook.
Почобут и Коул обсудили вопросы польской диаспоры в нашей стране, Союза поляков, политических заключенных. Они также поговорили о возможностях улучшения ситуации в Беларуси.
«Я благодарен за усилия Коула по моему освобождению и освобождению других политических заключенных. Я держу пальцы скрещенными за его миссию и следующий визит в Беларусь», — написал Почобут.
Напомним, Почобута задержали в марте 2021 года, а в феврале 2023-го приговорили к восьми годам колонии усиленного режима по обвинениям среди прочего в «разжигании вражды» и «призывах к действиям против безопасности государства». Правозащитники признали его политзаключенным.
28 апреля 2026 года его освободили в рамках обмена заключенными между Беларусью и Польшей.
8 сентября 2026 года Почобут поехал в Беларусь через погранпереход «Бобровники», вернулся в Польшу через неделю.
Как подчеркивают правозащитники, несмотря на эту поездку, возвращение в Беларусь для многих остается опасным.