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Анджей Почобут встретился со спецпредставителем США Джоном Коулом

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  • 24.09.2026, 8:55
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Анджей Почобут встретился со спецпредставителем США Джоном Коулом
Анджей Почобут и Джон Коул
Фото: facebook.com/andrzej.poczobut.9

Обсуждался вопрос следующей миссии по освобождению политзаключенных в Беларуси.

Экс-политзаключенный Анджей Почобут встретился в США со спецпредставителем американского президента по Беларуси Джоном Коулом. Об этом Анджей Почобут написал на своей странице в Facebook.

Почобут и Коул обсудили вопросы польской диаспоры в нашей стране, Союза поляков, политических заключенных. Они также поговорили о возможностях улучшения ситуации в Беларуси.

«Я благодарен за усилия Коула по моему освобождению и освобождению других политических заключенных. Я держу пальцы скрещенными за его миссию и следующий визит в Беларусь», — написал Почобут.

Напомним, Почобута задержали в марте 2021 года, а в феврале 2023-го приговорили к восьми годам колонии усиленного режима по обвинениям среди прочего в «разжигании вражды» и «призывах к действиям против безопасности государства». Правозащитники признали его политзаключенным.

28 апреля 2026 года его освободили в рамках обмена заключенными между Беларусью и Польшей.

8 сентября 2026 года Почобут поехал в Беларусь через погранпереход «Бобровники», вернулся в Польшу через неделю.

Как подчеркивают правозащитники, несмотря на эту поездку, возвращение в Беларусь для многих остается опасным.

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