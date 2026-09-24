Аэропорт Берлина приостановил работу из-за беспилотника

Аэропорт Берлина приостановил работу из-за беспилотника3
- 24.09.2026, 9:26
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Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе.
Центральный аэропорт Берлина вечером 23 сентября приостановил работу из-за появления неизвестного дрона вблизи взлетной полосы.
Об этом Bild сообщили в пресс-службе аэропорта.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в 20:00 на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто из-за обнаружения дрона.
Работа аэропорта была приостановлена как минимум на 45 минут. Несколько рейсов были перенаправлены в Дрезден и Лейпциг.
Пресс-секретарь Федеральной полиции сообщила, что несколько человек «заметили дрон в аэропорту».
Руководительница одного из редакционных отделов Bild Таня Мей стала свидетельницей происшествия.
«Я летела рейсом Eurowings из Кельна; рейс задерживался. Внезапно заход на посадку в аэропорту Берлина был отменен, поскольку непосредственно на нашем маршруте был замечен дрон. Капитан сообщил об обнаружении дрона. Затем он совершил облет и приземлился, изменив маршрут полета», – сказала она.