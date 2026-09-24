Аэропорт Берлина приостановил работу из-за беспилотника 3 24.09.2026, 9:26

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Фото: Julian Stähle

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе.

Центральный аэропорт Берлина вечером 23 сентября приостановил работу из-за появления неизвестного дрона вблизи взлетной полосы.

Об этом Bild сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в 20:00 на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто из-за обнаружения дрона.

Работа аэропорта была приостановлена как минимум на 45 минут. Несколько рейсов были перенаправлены в Дрезден и Лейпциг.

Пресс-секретарь Федеральной полиции сообщила, что несколько человек «заметили дрон в аэропорту».

Руководительница одного из редакционных отделов Bild Таня Мей стала свидетельницей происшествия.

«Я летела рейсом Eurowings из Кельна; рейс задерживался. Внезапно заход на посадку в аэропорту Берлина был отменен, поскольку непосредственно на нашем маршруте был замечен дрон. Капитан сообщил об обнаружении дрона. Затем он совершил облет и приземлился, изменив маршрут полета», – сказала она.

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