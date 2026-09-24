Друг по переписке познакомил минчанку с новым для нее источником «пассивного дохода» 7 24.09.2026, 9:40

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Она попробовала и ушла в минус на 12 тысяч рублей.

Минчанка стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на инвестициях в криптовалюту, сообщили в МВД.

41-летняя специалист столичной организации в интернете познакомилась с мужчиной. Во время общения пользователь рассказал потерпевшей «о своем увлечении криптовалютой» и предложил минчанке также попробовать инвестировать, рассказали в МВД.

Когда женщина согласилась, молодой человек познакомил ее со специалистом, который якобы бесплатно помогает начинающим. Следуя его рекомендациям, минчанка переводила деньги на криптокошелек, который считала своим.

Каждый раз куратор требовал увеличивать сумму перевода, чтобы повысить ставки. А когда минчанка отказалась вносить деньги — то и помощник, и приятель с сайта знакомств удалили переписку и перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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