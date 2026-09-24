Дроны атаковали сразу две нефтебазы на юге России
- 24.09.2026, 10:16
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Один из объектов после удара охватил пожар.
Вооруженные силы Украины в ночь на 24 сентября атаковали крупнейшие регионы Южного федерального округа России. В Ростовской области «в результате падения обломков БПЛА» были повреждены административные строения нефтебазы в Кагальницком районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, пожара не случилось, люди не пострадали. Также беспилотники были уничтожены в Таганроге и Неклиновском районе, добавил Слюсарь.
Кроме того, атаке подвергся Краснодарский край. В оперативном штабе региона сообщили, что «из-за падения обломков БПЛА» начался пожар на территории одного из предприятий в Динском районе.
По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, речь идет о нефтебазе в станице Новотитаровской. Минобороны России отчиталось о 40 сбитых украинских беспилотниках над перечисленными регионами, а также над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской областями и аннексированным Крымом.