Белорус Вадим Мороз не пробился в основной состав «Юты»
- 24.09.2026, 10:51
Форвард продолжит подготовку в клубе АХЛ.
Белорусский форвард Вадим Мороз покидает тренировочный лагерь «Юты». Клуб Национальной хоккейной лиги перевел игрока в свой фарм-клуб «Тусон Маммот», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Об этом пресс-служба команды объявила в социальной сети X.
Вместе с 20-летним белорусом в расположение «Тусона» отправился 30-летний американский нападающий Остин Погански.
После текущих изменений в основном ростере «Юты» остался только один представитель Беларуси – форвард Егор Бориков.
Напомним, предсезонный лагерь «Юты» стартовал 17 сентября и завершится 25 сентября. В ночь на 26 сентября клуб проведет свой первый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс».