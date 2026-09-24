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Белорус Вадим Мороз не пробился в основной состав «Юты»

  • 24.09.2026, 10:51
Белорус Вадим Мороз не пробился в основной состав «Юты»
Вадим Мороз

Форвард продолжит подготовку в клубе АХЛ.

Белорусский форвард Вадим Мороз покидает тренировочный лагерь «Юты». Клуб Национальной хоккейной лиги перевел игрока в свой фарм-клуб «Тусон Маммот», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Об этом пресс-служба команды объявила в социальной сети X.

Вместе с 20-летним белорусом в расположение «Тусона» отправился 30-летний американский нападающий Остин Погански.

После текущих изменений в основном ростере «Юты» остался только один представитель Беларуси – форвард Егор Бориков.

Напомним, предсезонный лагерь «Юты» стартовал 17 сентября и завершится 25 сентября. В ночь на 26 сентября клуб проведет свой первый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс».

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