Ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия 3 24.09.2026, 11:28

6,618

Он оказался важнее многих привычек.

Продолжительность жизни зависит не только от питания, физических нагрузок и отказа от вредных привычек. Регулярный недосып может быть связан с повышенным риском преждевременной смерти, причем эта связь оказалась сильнее, чем у ряда других факторов образа жизни. К такому выводу пришли американские исследователи, изучившие влияние продолжительности ночного отдыха на здоровье человека.

Как сообщает ScienceAlert, специалисты Орегонского университета здоровья и науки проанализировали данные о здоровье и образе жизни американцев за 2019–2025 годы. Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Sleep Advances, показали, что недостаточная продолжительность сна связана с сокращением ожидаемой продолжительности жизни даже с учетом физической активности и особенностей питания.

Исследователи установили, что по выраженности статистической связи с продолжительностью жизни недостаток сна уступал только курению. При этом авторы подчеркивают, что полученные результаты не доказывают прямую причинно-следственную связь и не позволяют утверждать, что недосып опаснее всех остальных факторов риска.

Для большинства взрослых оптимальная продолжительность ночного отдыха составляет от семи до девяти часов. Регулярный недостаток сна может нарушать регуляцию аппетита, обмен веществ и гормональные процессы, а также повышать вероятность развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы улучшить качество сна, специалисты рекомендуют придерживаться постоянного времени отхода ко сну и пробуждения, поддерживать комфортную температуру в спальне и ограничивать воздействие яркого света перед ночным отдыхом. Также желательно отказаться от использования смартфона непосредственно перед сном, если это мешает своевременно заснуть.

Авторы исследования отмечают, что полноценный сон следует рассматривать как одну из основных составляющих здорового старения наряду со сбалансированным питанием, регулярной физической активностью и отказом от курения. При этом даже соблюдение всех рекомендаций не гарантирует долголетия, поскольку на продолжительность жизни влияют наследственность, хронические заболевания и другие факторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com