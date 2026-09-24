Агент белорусских спецслужб корректировал российские удары по Киеву 4 24.09.2026, 11:52

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Украинский суд приговорил его к 15 годам тюрьмы.

В Украине приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества мужчину, который, по данным Службы безопасности Украины, одновременно работал на российские и белорусские спецслужбы. Он собирал информацию об украинских военных для Беларуси, а для России корректировал ракетно-дроновые удары по энергетике Киева. О приговоре СБУ сообщила 23 сентября.

Мужчину задержали в Киеве еще в декабре 2025 года.

По данным следствия, задания от двух спецслужб различались. По поручению белорусской стороны агент отслеживал места расположения Сил обороны Украины. Российские кураторы поручали ему собирать информацию для ударов по энергетической инфраструктуре украинской столицы.

В частности, из окна собственной квартиры мужчина организовал наблюдение за одной из киевских теплоэлектроцентралей. Он также обследовал территорию возле объекта, чтобы установить его техническое состояние после предыдущих российских атак.

СБУ утверждает, что агент работал разнорабочим на строительстве укрытия для одной из киевских школ, а в поле зрения российских и белорусских спецслужб попал через Telegram-каналы.

После выполнения заданий мужчина рассчитывал покинуть Украину. У него нашли подготовленный тактический рюкзак с вещами, которые он собирался использовать при нелегальном переходе границы в направлении России.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

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