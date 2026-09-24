Новый план Путина по эскалации 6 24.09.2026, 12:28

3,636

Фальсификация парламентских выборов дает повод продолжать войну.

После парламентских выборов Путин получил возможность представить свою политику как выражение воли большинства россиян. Кремль добился нужного результата на выборах, а теперь может использовать его для оправдания дальнейшего продолжения войны против Украины и нового обострения отношений с Западом, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Голосование прошло в условиях давления на избирателей и фактического устранения с выборов партии «Яблоко» — единственной легально действовавшей политической силы, открыто выступавшей против войны. Даже партии, сохранившие места в Госдуме, находятся под контролем Кремля.

При этом реальное настроение в российском обществе заметно сложнее официальной картинки. По данным «Левада-центра», в июле лишь 50% опрошенных считали войну успешной для России. За год этот показатель упал почти на 20 процентных пунктов. Доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, за тот же период снизилась до 54%.

На повседневную жизнь россиян все сильнее влияют последствия затяжной войны. В августе две трети опрошенных сообщили о проблемах с мобильным интернетом, мессенджерами или бензином. Для каждого третьего дефицит топлива оказался серьезной проблемой. Одновременно растут цены, а с октября ожидается повышение тарифов ЖКХ.

Несмотря на это, Кремль готовит новый виток эскалации. После выборов Путин отверг очередную дипломатическую инициативу США, а российские власти снова заговорили об усилении ударов по Украине. Особое значение придается зимней кампании против украинской энергетики.

«Для Путина эскалация стала главным способом удержания власти», — пишет Foreign Affairs.

Новая мобилизация способна создать для Кремля дополнительные проблемы. Российская экономика уже сталкивается с нехваткой рабочей силы, дефицитом бюджета и снижением темпов промышленного производства. Массовый призыв мужчин может еще сильнее ударить по рынку труда и демографии.

При этом усталость от войны не переросла в массовое требование немедленно ее прекратить. Более половины участников августовского опроса «Левада-центра» считают, что боевые действия могут продлиться еще как минимум год. Одновременно многие опрошенные выступают не за уступки Украине, а за усиление ударов. Логика здесь проста: часть россиян считает, что более активные действия России способны быстрее привести к завершению войны на ее условиях.

Для Кремля такая позиция удобна. Власти могут утверждать, что общество, несмотря на экономические проблемы и усталость, по-прежнему готово терпеть издержки войны. Это дает Путину пространство для дальнейшей мобилизации ресурсов и нового повышения ставок.

Но у этой политики есть пределы. Новая мобилизация может усилить дефицит рабочих рук, ударить по демографической ситуации и еще больше увеличить нагрузку на экономику. Чем дольше длится война, тем сильнее ее последствия ощущаются внутри самой России.

Именно поэтому для Кремля важен не только исход боевых действий, но и способность поддерживать ощущение, что происходящее можно терпеть еще долго.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com