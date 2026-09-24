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Новый план Путина по эскалации

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  • 24.09.2026, 12:28
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Новый план Путина по эскалации

Фальсификация парламентских выборов дает повод продолжать войну.

После парламентских выборов Путин получил возможность представить свою политику как выражение воли большинства россиян. Кремль добился нужного результата на выборах, а теперь может использовать его для оправдания дальнейшего продолжения войны против Украины и нового обострения отношений с Западом, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Голосование прошло в условиях давления на избирателей и фактического устранения с выборов партии «Яблоко» — единственной легально действовавшей политической силы, открыто выступавшей против войны. Даже партии, сохранившие места в Госдуме, находятся под контролем Кремля.

При этом реальное настроение в российском обществе заметно сложнее официальной картинки. По данным «Левада-центра», в июле лишь 50% опрошенных считали войну успешной для России. За год этот показатель упал почти на 20 процентных пунктов. Доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, за тот же период снизилась до 54%.

На повседневную жизнь россиян все сильнее влияют последствия затяжной войны. В августе две трети опрошенных сообщили о проблемах с мобильным интернетом, мессенджерами или бензином. Для каждого третьего дефицит топлива оказался серьезной проблемой. Одновременно растут цены, а с октября ожидается повышение тарифов ЖКХ.

Несмотря на это, Кремль готовит новый виток эскалации. После выборов Путин отверг очередную дипломатическую инициативу США, а российские власти снова заговорили об усилении ударов по Украине. Особое значение придается зимней кампании против украинской энергетики.

«Для Путина эскалация стала главным способом удержания власти», — пишет Foreign Affairs.

Новая мобилизация способна создать для Кремля дополнительные проблемы. Российская экономика уже сталкивается с нехваткой рабочей силы, дефицитом бюджета и снижением темпов промышленного производства. Массовый призыв мужчин может еще сильнее ударить по рынку труда и демографии.

При этом усталость от войны не переросла в массовое требование немедленно ее прекратить. Более половины участников августовского опроса «Левада-центра» считают, что боевые действия могут продлиться еще как минимум год. Одновременно многие опрошенные выступают не за уступки Украине, а за усиление ударов. Логика здесь проста: часть россиян считает, что более активные действия России способны быстрее привести к завершению войны на ее условиях.

Для Кремля такая позиция удобна. Власти могут утверждать, что общество, несмотря на экономические проблемы и усталость, по-прежнему готово терпеть издержки войны. Это дает Путину пространство для дальнейшей мобилизации ресурсов и нового повышения ставок.

Но у этой политики есть пределы. Новая мобилизация может усилить дефицит рабочих рук, ударить по демографической ситуации и еще больше увеличить нагрузку на экономику. Чем дольше длится война, тем сильнее ее последствия ощущаются внутри самой России.

Именно поэтому для Кремля важен не только исход боевых действий, но и способность поддерживать ощущение, что происходящее можно терпеть еще долго.

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