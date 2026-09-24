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Румынию атаковал нестандартный дрон

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  • 24.09.2026, 12:41
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Румынию атаковал нестандартный дрон

БПЛА имеет необычные технические характеристики.

По предварительным данным, дрон, разбившийся в Румынии в лесу, имеет технические характеристики, несколько отличающиеся от дронов, с которыми румынские военные сталкивались ранее.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ в эфире digi24.

Мируцэ назвал ночь на 24 сентября напряженной с точки зрения выполнения задач румынской армии.

Он пояснил, что беспилотник не был сбит, поскольку «не были соблюдены необходимые условия», и летательный аппарат находился в воздушном пространстве страны всего четыре минуты, после чего упал в лесу.

«Нам известно, что он пролетал в румынском воздушном пространстве 4 минуты, направляясь из Украины. На этот раз он не пролетал через Молдову; он вошел с севера страны, прямо на пересечении государственных границ. Он находился в румынском воздушном пространстве 4 минуты. Он упал в районе, где нет риска для населения. Судя по всему, это беспилотник с техническими характеристиками, которые несколько отличаются от тех, что мы видели до сих пор», – сказал Мируцэ.

По его словам, Минобороны страны каждый раз извлекает из каждого найденного дрона что-то, что считает «интересным».

В тот же день в Молдове в районе Флорешты полиция обнаружила обломки дрона, который по своим характеристикам напоминает «Герберу», а также был оснащен встроенной камерой.

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