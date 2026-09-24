Россияне повредили роддом в Киеве 1 24.09.2026, 13:07

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фото: censor.net

Во время атаки в укрытии родился мальчик.

Во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 24 сентября повреждения получил роддом № 2. Медики и пациенты находились в укрытии, где в 02:05 родился мальчик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила директор Департамента здравоохранения города Киева Татьяна Мостепан.

По ее словам, в результате обстрела в здании роддома частично выбило окна и двери с первого по пятый этажи со стороны паркинга. Также повреждены окна в помещениях прачечной и котельной.

На момент российской атаки пациенты и сотрудники медучреждения находились в убежище, поэтому среди них пострадавших нет.

Именно в укрытии роддома во время обстрела родился ребенок.

«В 02:05, в разгар атаки, в киевском роддоме родился мальчик. Даже в такую страшную ночь жизнь продолжается. Наши медики остаются рядом с пациентами при любых обстоятельствах и делают все возможное, чтобы помощь была оказана вовремя», — рассказала Мостепан.

Несмотря на повреждения, нанесенные зданию, роддом продолжает работать и оказывать медицинскую помощь.

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