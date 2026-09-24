На Беларусь обрушатся сильные дожди 24.09.2026, 13:30

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Синоптики объявили на завтра оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень погодной опасности объявил на 25 сентября «Белгидромет».

Как передает метеосервис pogoda.by, 25 сентября будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу — сильные дожди. Днем воздух прогреется до +11…+17°С.

26 сентября будет облачно. На большей части территории страны ожидаются дожди. Днем столбик термометра поднимется до +11…+18°С.

27 сентября обещают облачную с прояснениями погоду. На большей части территории страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Максимальная температура днем будет от +12°С по северо-востоку до +20°С по юго-западу.

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