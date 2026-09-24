Украина изменила роль артиллерии на поле боя
- 24.09.2026, 13:55
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Около 95% ударов наносят дроны, но пушки пока незаменимы.
Война в Украине изменила роль артиллерии на поле боя. Массовые артиллерийские обстрелы, которые в первые годы вторжения определяли ход многих сражений, уступили место дронам. Однако пушки по-прежнему выполняют задачи, с которыми беспилотники справляются не всегда, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).
Украинские военные теперь все чаще используют артиллерию вместе с ударными и разведывательными дронами. Беспилотники ищут цели, уничтожают российскую артиллерию и снабжение, а орудия поддерживают пехоту и поражают позиции, недоступные для дронов.
«Сегодня около 95% ударов наносят дроны. Но просто отказаться от артиллерии невозможно», — говорит украинский офицер.
Главное преимущество пушек — независимость от погодных условий и устойчивость к РЭБ. На отдельных направлениях российские средства РЭБ не позволяют беспилотникам точно выйти на цель. В таких случаях артиллерия остается одним из немногих вариантов.
При этом сама работа артиллеристов стала гораздо опаснее. Позиции больше не собирают в большие батареи: несколько выстрелов могут выдать расположение орудия и привести к ответному удару дронов. Поэтому расчеты заранее готовят укрытия и тщательно маскируют позиции.
Меняется и выбор боеприпасов. Украинские военные не хотят полностью отказываться от недорогих 155-мм снарядов M107 ради более дальнобойных и дорогих вариантов. Командир считает оптимальным сочетание примерно 60% дальнобойных и 40% стандартных боеприпасов.
Особые надежды возлагаются на украинскую САУ «Богдана». Военные отмечают, что ее можно быстро ремонтировать благодаря тесной связи с производителем. С иностранной техникой такие проблемы иногда решаются месяцами.
«Природа войны не стоит на месте», — отмечают военные. Именно поэтому украинская армия теперь пытается не заменить артиллерию дронами, а заставить два вида оружия работать вместе.