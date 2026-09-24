Украина изменила роль артиллерии на поле боя 24.09.2026, 13:55

2,256

Около 95% ударов наносят дроны, но пушки пока незаменимы.

Война в Украине изменила роль артиллерии на поле боя. Массовые артиллерийские обстрелы, которые в первые годы вторжения определяли ход многих сражений, уступили место дронам. Однако пушки по-прежнему выполняют задачи, с которыми беспилотники справляются не всегда, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские военные теперь все чаще используют артиллерию вместе с ударными и разведывательными дронами. Беспилотники ищут цели, уничтожают российскую артиллерию и снабжение, а орудия поддерживают пехоту и поражают позиции, недоступные для дронов.

«Сегодня около 95% ударов наносят дроны. Но просто отказаться от артиллерии невозможно», — говорит украинский офицер.

Главное преимущество пушек — независимость от погодных условий и устойчивость к РЭБ. На отдельных направлениях российские средства РЭБ не позволяют беспилотникам точно выйти на цель. В таких случаях артиллерия остается одним из немногих вариантов.

При этом сама работа артиллеристов стала гораздо опаснее. Позиции больше не собирают в большие батареи: несколько выстрелов могут выдать расположение орудия и привести к ответному удару дронов. Поэтому расчеты заранее готовят укрытия и тщательно маскируют позиции.

Меняется и выбор боеприпасов. Украинские военные не хотят полностью отказываться от недорогих 155-мм снарядов M107 ради более дальнобойных и дорогих вариантов. Командир считает оптимальным сочетание примерно 60% дальнобойных и 40% стандартных боеприпасов.

Особые надежды возлагаются на украинскую САУ «Богдана». Военные отмечают, что ее можно быстро ремонтировать благодаря тесной связи с производителем. С иностранной техникой такие проблемы иногда решаются месяцами.

«Природа войны не стоит на месте», — отмечают военные. Именно поэтому украинская армия теперь пытается не заменить артиллерию дронами, а заставить два вида оружия работать вместе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com