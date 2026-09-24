Видеофакт: Украинский дрон медленно подлетает к россиянину, замершему у ствола дерева

Видеофакт: Украинский дрон медленно подлетает к россиянину, замершему у ствола дерева6
- 24.09.2026, 13:32
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Оператор выиграл у оккупанта в «прятки».
Российский оккупант попытался спрятаться от украинского беспилотника, замернув у ствола дерева, однако маскировка не помогла. Оператор дрона обнаружил россиянина и уничтожил его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий обнародовали пилоты батальона беспилотных систем «Перун» 42-й отдельной механизированной бригады.
На записи видно российского военного, который стоит практически неподвижно, прижавшись к стволу дерева. Очевидно, оккупант рассчитывал, что растительность и неподвижность помогут ему остаться незамеченным для украинского оператора.
Беспилотник медленно приближается к укрытию. Оператор замечает россиянина у дерева, точно идентифицирует цель и направляет дрон на оккупанта.
«Оператор дрона выигрывает в прятки у российского солдата, замершего под деревом», — прокомментировали эпизод украинские воины.
В результате атаки российский военный был уничтожен. Кадры обнародовали операторы батальона беспилотных систем «Перун» 42-й ОМБр.