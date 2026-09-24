Renault сделала идеальный ретро-спорткар 2 24.09.2026, 13:51

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Фото: Renault

Но не для продажи.

Renault представила концепт 8 Gordini — современное электрическое купе, вдохновленное легендарной спортивной моделью 1960-х. В отличие от оригинала, у новинки всего два места, широкое низкое кузов и полностью электрическая силовая установка, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Концепт получил 270-сильный электромотор на задней оси, сохранивший главный технический принцип оригинального 8 Gordini — задний привод. Длина автомобиля составляет 4,12 метра, а ширина 1,88 метра и высоту всего 1,27 метра. Спереди установлены 19-дюймовые колеса, сзади — 20-дюймовые.

Фото: Renault

В дизайне Renault использовала фирменный голубой цвет, двойные белые полосы, круглые фары и расширенные колесные арки. Даже полосы сделали функциональной частью кузова — они связаны с элементами воздуховодов и продолжаются в оформлении салона.

Интерьер выполнен в духе минимализма. Здесь нет огромного экрана на всю панель: вместо него установлены небольшие цифровые приборы, вдохновленные оригинальным автомобилем. Дополняют образ алюминиевые элементы, алькантара и сиденья из синего вельвета.

Фото: Renault

«Мы взяли основные черты оригинального 8 Gordini и создали на их основе полностью современный автомобиль», — пишет Motor1.

Однако серийной версии не будет. Renault создала единственный экземпляр исключительно для изучения возможностей современного переосмысления своей автомобильной истории.

Публике концепт покажут на Парижском автосалоне, который пройдет с 12 по 18 октября.

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