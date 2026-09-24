Шик и низменность нового «дворянства» 2 Геннадий Климов

24.09.2026, 13:45

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Больше не быть России. По меркам Земли или Космоса – совсем скоро.

Итак, дворянство – опора самодержавия, любого: царского, советского, президентского или псевдопрезидентского – не суть важно. Его, дворянство это, необходимо консолидировать, объединить, чтобы оно за царя было, за генсека или за президента, или за псевдо-, – и покрепче. Для этого выпускаются манифесты, указы, постановления, законы. И неважно какие, иногда дикие, зато для лиц, имеющих право участвовать в выборах чисто «дворянских» (тут уж я не могу без кавычек) представителей, ранжируемых на сословные и административные должности, с повышенными нормами имущественного ценза. Короче, и без дураков, – в выборах могут принимать участие только те, кто имеет в пределах губернии (ну, области там, или края, Москвы, допустим) 3 тыс. десятин земли или не менее 100 душ крепостных, а если более (одна Москва 12 миллионов, хотя в реальности чуть ли не в несколько разов больше), то – сам бог тут велел. Дворяне, владеющие меньшим имуществом, могут выбирать уполномоченных в управах или префектурах, туды их и растуды, а остальные, пусть и граждане, но по сути своей – крепостные, вообще к выборам не допускаются (по-настоящему), просто и понятно – не имеют права. Только через электронное голосование (и при царе, и при генсеке, и при президентах, и при псевдюшных тоже). Типа, «выборы». Красота и чудо техники, великолепие, одним словом. Лепота! Это же счастье для дворянства и его народа. А народ все равно согласен.

Тут же, именно, надо законно укрепить материальное положение дворян путем введения указа об ограничении возможности доступа в это славное сословие дворян из податных сословий, при этом другие звания, которые вводились иногда, не могли владеть крепостными (областными, районными, губернскими) крестьянами. Поэтому и издан указ, затрудняющий получение звания потомственного дворянина, это достигалось лишь при достижении звания особы, приближенной к императору, суть есть к президенту, а значит – отцу русской «демократии». Для выборов в дворянские органы «самоуправления» необходимо повысить имущественный ценз. А принятие в средние и высшие учебные заведения лишь детей чиновников и дворянских детей – это само собой разумеющееся дело – и к бабке не ходи. Все это играет неоценимую роль в повышении значения дворянства в жизни страны и самодержавия как такового, без примесей, без изъянов, и при президенте тоже, даже пуще сказанного.

Да, были дворяне в наше время, не то, что нынешнее племя. Много было мерзавцев, сволочей, приблудных, купленных, проданных и продажных, разорившихся и разоренных и прочих и прочих, и прочих...

И тут, вдруг, объявляется «новое дворянство» – так они себя заценили. А кто там у них бродит в законах?

После октябрьской революции, уничтожившей дворянство под корень, мечтать об этой идее или псевдоидее было строго запрещено под эгидой КГБ, ЦК КПСС, Политбюро и прочих аксессуаров.

Говорят, что концепция «нового дворянства» не имеет научного обоснования. Сомнительно. Определенно, имеется достаточное количество высказываний о существовании этого, так сказать незаурядного «феномена».

А вот он, их контент...

Несколько примеров

В историческом смысле (чаще всего в учебниках по истории Англии XVI-XVII веков) «новое дворянство» – это часть дворянского сословия, которая, в отличие от старого феодального дворянства, успешно адаптировалась к развитию капитализма. Такие дворяне не только владели землей, но и активно занимались торговлей, предпринимательством, а в политике выступали главным союзником буржуазии.

А в этой России что-то по-другому? Совсем по-новому?

В современном социально-политическом дискурсе (особенно в России 2000-х годов) «новым дворянством» иногда называют определенную группу людей – как правило, выходцев из спецслужб (ветеранов КГБ/ФСБ), которые благодаря своему положению, связям и навыкам получили значительное влияние на политику, экономику и другие сферы жизни. Спецслужбы эволюционировали после распада СССР, их представители встраивались в новую систему власти и экономики, и концепция «нового дворянства» – попытка создать из сотрудников органов своего рода корпоративную элиту, поставляющую кадры и формирующую идеологию. Нормально. По-нашему. По-бразильски.

В более широком аналитическом ключе термин «новое дворянство» применяют к отдельным социальным группам в современных обществах (не только в России), которые благодаря сочетанию богатства, образования, связей и влияния начинают играть роль, сопоставимую с ролью традиционного дворянства – то есть занимают ключевые позиции в управлении, культуре, науке, спорте и т.д. Россия – вперед!

Так что, когда вы встречаете фразу «контент нового дворянства», полезно сразу понять контекст: речь об истории, современной политике, социологии или чем-то еще. Наверное, о чем-то еще. О бабках. О бабульках.

Еще раз брошу сам себе луч надежды: «mafia state», мафиозное государство принципиально не «заточено» под имперские, военные задачи. Мафиозный вектор убивает имперские замашки. Российская «элита» мечтала воровать и жить на Западе, а не умирать за интересы «вождя» и нищать в изоляции.

Этой «элите» глубоко наплевать на империю. Она готова обворовывать даже патриотов. Воровство – это национальная идея. И в этом – добрый знак судьбы.

Больше не быть этой стране. По меркам Земли или Космоса, – совсем скоро.

Дворянство, вот это, «новое, новое», удивительно быстро приближает этот крах. Разумеется, неизбежный.

С чем поздравляю себя и вас, господа!

Геннадий Климов, kasparovru.com

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