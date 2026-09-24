В Беларуси появится мороженое с неожиданным вкусом 6 24.09.2026, 14:06

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Первоапрельская шутка неожиданно стала реальностью.

Бренд мороженого и творожных сырков Feelin будет выпускать фруктовый лёд со вкусом холодника. Новинку показал koko.by.

«Филин поднял крылья на самое святое! Ждем замороженный холодник — тогда давайте и холодец на палочке», — написал блогер.

О возможном выпуске такого продукта Feelin шутил 1 апреля, но теперь шутка стала реальностью. Ранее бренд выпустил мороженое со вкусом пива и солёных огурцов.

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