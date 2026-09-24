закрыть
25 сентября 2026, пятница, 0:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появится мороженое с неожиданным вкусом

6
  • 24.09.2026, 14:06
  • 3,674
В Беларуси появится мороженое с неожиданным вкусом

Первоапрельская шутка неожиданно стала реальностью.

Бренд мороженого и творожных сырков Feelin будет выпускать фруктовый лёд со вкусом холодника. Новинку показал koko.by.

«Филин поднял крылья на самое святое! Ждем замороженный холодник — тогда давайте и холодец на палочке», — написал блогер.

О возможном выпуске такого продукта Feelin шутил 1 апреля, но теперь шутка стала реальностью. Ранее бренд выпустил мороженое со вкусом пива и солёных огурцов.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов