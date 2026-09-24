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Foreign Policy: Что бы сказал Макиавелли о Трампе?

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  • 24.09.2026, 14:38
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Foreign Policy: Что бы сказал Макиавелли о Трампе?
Дональд Трамп
ФОТО: REUTERS

Правитель обязан сохранять образ надежного и справедливого человека.

Президент США Дональд Трамп во многом действует вопреки тем правилам политического поведения, которые Никколо Макиавелли сформулировал в трактате «Государь», пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Макиавелли считал, что правителю выгоднее внушать страх, чем рассчитывать на любовь подданных. Но еще опаснее, по его мнению, — заслужить ненависть или презрение. Именно здесь Трамп сталкивается с главной проблемой: его угрозы теряют силу, когда другие государства видят непоследовательность американской политики и возможность пересмотра уже достигнутых договоренностей.

«Лучше быть страшным, чем любимым», — приводит издание известную мысль Макиавелли.

Отдельно рассматриваются экономика и государственные расходы. Макиавелли советовал правителю осторожно обращаться с деньгами и не пытаться покупать лояльность щедрыми обещаниями. Политика Трампа, связанная с увеличением дефицита, военными расходами и новыми финансовыми обязательствами, противоречит этому принципу.

Еще один важный принцип Макиавелли касался военной стратегии. Правитель должен понимать возможности и пределы военной силы и учитывать последствия своих решений. В случае с войной против Ирана этот принцип оказался особенно важен: конфликт привел к серьезным экономическим и внешнеполитическим последствиям для США.

Макиавелли допускал обман и нарушение обещаний, но считал, что правитель обязан сохранять образ надежного и справедливого человека. «Правитель должен казаться милосердным, верным и честным», — говорится в «Государе».

Жесткость, угрозы и непредсказуемость могут помогать удерживать власть лишь до определенного момента. Когда союзники и противники перестают верить обещаниям и не понимают, чего ожидать от Вашингтона, американское влияние начинает слабеть. В этом смысле современная политика Трампа выглядит скорее примером того, как правителю не следует действовать.

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