Назван простой продукт для здоровья сердца 1 24.09.2026, 14:43

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Он богат омега-3 и полезными жирами.

Медики назвали один из самых полезных продуктов для здоровья сердца – грецкий орех. Этот натуральный источник полезных веществ обладает уникальным составом и может снизить риск преждевременной смерти почти наполовину.

Исследования подтвердили, что этот орех благотворно влияет не только на сердце и сосуды, но и на работу головного мозга, пишет Verywellhealth. В его составе содержится высокая концентрация альфа-линоленовой кислоты, количество которой в разы превышает аналогичный показатель в других видах орехов. Помимо этого, в волоських орехах присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, а также соединения с выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Наличие мононенасыщенных жиров в составе делает этот продукт отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление орехов способствует улучшению эластичности сосудов, снижению уровня холестерина и предотвращению образования тромбов.

Доказанная польза для здоровья

Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения под руководством Марты Гуаш Ферре провели масштабное исследование с участием 200 000 человек. В течение 30 лет ученые наблюдали за рационом испытуемых и выявили, что употребление трех порций орехов в неделю снижает риск смертности на 45 процентов.

Дополнительные полезные свойства

Кроме положительного влияния на сердце и сосуды, орех обладает и другими полезными свойствами:

— Снижает уровень «плохого» холестерина в крови, что уменьшает вероятность развития атеросклероза.

— Поддерживает работу мозга, улучшает память и когнитивные способности.

— Обладает противоопухолевым эффектом, замедляя рост раковых клеток, в частности при раке молочной железы.

— Помогает контролировать уровень сахара в крови, что делает его полезным продуктом для людей с диабетом.

Как часто употреблять орехи

Чтобы получить максимальную пользу для здоровья, не обязательно есть грецкие орехи ежедневно. Достаточно 2-3 порций в неделю, чтобы ощутить их положительное влияние на организм. Однако важно помнить о мере – чрезмерное употребление может привести к избыточному потреблению калорий и нежелательной нагрузке на печень.

Регулярное включение орехов в рацион – это простой и вкусный способ поддерживать здоровье сердца, мозга и всего организма в целом.

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