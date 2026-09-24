Украина и Россия борются за превосходство в небе 1 24.09.2026, 15:18

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Что такое война дальнобойных беспилотников?

Война России против Украины все заметнее превращается в противостояние дальних ударных дронов. Обе стороны наращивают производство новых беспилотников, которые способны поражать цели далеко за линией фронта — от военных объектов до нефтеперерабатывающих заводов, складов и другой инфраструктуры, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Украина за последний год резко увеличила масштабы дальних атак. Специализированные подразделения используют беспилотники собственной разработки, а крупные операции могут включать сотни аппаратов. Одной из наиболее заметных целей стал Московский НПЗ, атакованный 20 сентября.

Украинские удары уже отражаются на российской нефтяной отрасли и логистике. При этом Москва также меняет тактику. Россия модернизировала беспилотники семейства «Герань», оснастив новые версии реактивными двигателями. Они значительно быстрее старых моделей, что усложняет их перехват.

«Россия никогда не останавливается», — заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов.

Новые российские дроны создают дополнительные проблемы для украинской ПВО. Эффективность перехвата старых «Шахедов» превышала 90%, тогда как против новых моделей этот показатель снизился примерно до 60%.

Война становится все более опасной и для гражданского населения. Только за первые восемь месяцев 2026 года в Украине погибли 2222 человека — больше, чем за весь предыдущий год.

При этом ни одна из сторон не близка к поражению. Россия располагает более широким набором дальнобойных средств и развитой системой ПВО, тогда как Украина делает ставку на массовое производство относительно дешевых беспилотников и точечные удары по российской инфраструктуре.

«Нам нужно продержаться хотя бы на один день дольше, чем они», — сказал украинский военнослужащий, описывая надежду пережить очередную зиму войны.

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