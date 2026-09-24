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В Минске начнут строить коттеджи на продажу

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  • 24.09.2026, 15:20
  • 3,288
В Минске начнут строить коттеджи на продажу
иллюстративное фото
Фото: Khitomi Michiru / Unsplash.com

Первые дома вскоре выставят на аукцион.

В Белорусской столице в ближайшие годы построят около 360 коттеджей, сообщил в эфире «Радио-Минск» генеральный директор предприятия «Минскстрой» Анатолий Ведерчик, пишут «Минск-Новости».

Такие объекты будут распределены по районам столицы – от 1 до 25 домов в каждом.

По информации руководителя «Минскстроя», возводить новое индивидуальное жилье будут на месте заброшенных участков и старых сараев.

«В Минске есть часть площадок, которые не используются. Они либо заброшены, либо там стоят неснесенные сараи. Было принято решение на этих площадках, которые невозможно использовать под панельное жилье либо какое-то производство, построить индивидуальные жилые дома», – отметил Анатолий Ведерчик.

Он также уточнил, что предприятие уже строит девять объектов, два из которых в скором времени выставят на аукцион.

В следующем году подготовят к сдаче еще семь коттеджей. Земельные участки, на которых возведут такое жилье, будут предоставляться в аренду.

Как отметил гендиректор «Минскстроя», дома будут сдаваться под чистовую отделку – со всеми инженерными сетями. Будущим владельцам останется сделать внутреннюю отделку под себя.

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