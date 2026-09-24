Дания предупредила об атаке России на НАТО «в ближайшие месяцы» 7 24.09.2026, 15:23

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Кремль может провести ограниченную военную операцию.

Россия может в ближайшие месяцы провести ограниченную военную операцию против одной из стран НАТО, заявила Служба военной разведки и безопасности (DDIS) Дании. Согласно ее оценке, риск такого сценария остается «низким, но растущим». По словам главы DDIS Томаса Аренкьеля, есть вероятность, что Россия перебросит небольшое количество военнослужащих, в том числе без опознавательных знаков, на территорию соседствующей с ней страны НАТО — «например, под предлогом защиты местных русских меньшинств». Еще одним вариантом он назвал применение дальнобойного оружия против инфраструктуры, используемой для поддержки Украины. Аренкьель подчеркнул, что таким образом Россия попытается «расколоть Альянс».

При этом полномасштабное вторжение России в страну НАТО датская разведка считает «крайне маловероятным». Для него, по подсчетам DDIS, Кремлю потребуется около шести месяцев на наращивание войск. Одновременно Дания предупредила об усилении российских гибридных операций против европейских стран. Согласно данным разведки, это могут быть «разрушительные кибератаки, способные вывести из строя общественно значимые системы», и диверсии с высоким риском жертв. Министр обороны королевства Йеппе Брус заявил, что Россия сейчас испытывает куда большее давление, чем когда-либо с начала войны в феврале 2022 года, но «не достигает своих целей», и поэтому атакует тех, кто поддерживает Украину. При этом власти Дании считают, что в ближайшие шесть месяцев Кремль не сможет добиться значительного прорыва на фронте.

Ранее западные спецслужбы неоднократно публично заявляли, что Россия может переключиться на страны НАТО через три-пять лет. Однако обеспокоенность союзников усилилась после серии атак на европейскую инфраструктуру, которые не достигали порога, необходимого для применения статьи 5 устава Альянса о коллективной обороне.

По оценке датской разведки, Кремлю по-прежнему требуется два года для создания реальной угрозы региональной войны и пять лет — для начала крупномасштабной войны в Европе.

Ранее о том, что Россия вскоре попытается проверить готовность НАТО к ответным действиям, предупредили разведывательные ведомства Чехии, Швеции, Латвии и Польши. Глава чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка говорил, что речь может идти «об ограниченном вторжении, провокациях под чужим флагом или масштабной кампании влияния», причем это произойдет уже «в ближайшие месяцы».

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