Россия грозит Армении прекратить с 1 ноября все поставки газа 9 24.09.2026, 15:58

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Ереван уже рассматривает альтернативные источники поставок.

Москва пригрозила полностью остановить поставки газа в Армению, если Ереван не выполнит ее четыре политических требования. Об этом сообщила в четверг, 24 сентября, армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники в России. В настоящее время подача газа временно остановлена из-за планового ремонта, а внутренний спрос покрывается за счет запасов в хранилищах. Как утверждают источники издания, 1 ноября может произойти крупная «авария» либо возникнуть форс-мажор, после которого поставки не будут восстановлены, пишет Deutsche Welle.

По информации собеседников «Грапарака», Москва готова избежать такого развития событий при отказе Еревана от обсуждения дальнейшей судьбы российской военной базы в Гюмри и от действий в отношении компаний с российским капиталом. Среди них названы «Южно-Кавказская железная дорога» и «Газпром».

Еще одним требованием Москвы, как утверждает газета, является выбор Армении между ЕАЭС и Евросоюзом. Ереван, в частности, должен либо отменить закон о запуске процесса евроинтеграции, либо определить дату референдума по этому вопросу.

Кроме того, Москва якобы требует прекратить уголовное преследование политиков, ориентированных на Россию, и назначить вице-премьера, кандидатура которого будет приемлема для Кремля.

Ранее, 26 мая, Россия уже предупреждала Армению о возможности одностороннего прекращения соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван продолжит движение в сторону вступления в ЕС.

Армения по-прежнему почти полностью зависит от поставок российского газа. В 2025 году «Газпром» экспортировал в республику около 2,7 млрд кубометров топлива. Президент России Владимир Путин говорил, что льготная цена для Еревана составляет 177 долларов за тысячу кубометров. В Кремле также заявляли, что при выходе Армении из ЕАЭС стоимость газа для нее станет рыночной.

16 сентября секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что республика способна заменить российские поставки закупками у Азербайджана, Турции и Ирана. На замечание о более низкой стоимости российского газа он ответил, что топливо «используется как политическая валюта». «А кто сказал, что цена на газ измеряется только в долларах?» — вопросил Симонян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что Ереван независимо от решений Москвы относительно стоимости газа будет искать другие источники поставок. По его словам, это связано с политическим курсом — «развивать независимость и государственность».

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