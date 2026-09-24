Русскому кораблю уже указали маршрут

Русскому кораблю уже указали маршрут8
- Виктор Шендерович
- 24.09.2026, 16:29
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Лаврову надо рот себе зашить с этой лингвистикой.
СМИ: «Свобода использования русского языка не только на «освобожденных территориях», но и на всей территории Украины является одним из условий урегулирования», — сообщил Лавров.
Прекрасный тезис, абсолютно согласен! С маленьким уточнением: это был бы прекрасный тезис и пункт для переговоров – до захвата Крыма (в котором, как и во всей Украине, миллионы людей в то время свободно использовали русский язык).
Но спустя дюжину кровавых лет, после Крыма, Донбасса, Бучи, Мариуполя и ударов российскими баллистическими ракетами по городам Украины, нашему господину риббентропу надо рот себе зашить с этой лингвистикой.
До крушения путинского режима и официального, государственного покаяния России за содеянное – русский язык в Украине будет использоваться, в политическом смысле, только для указания маршрута русскому кораблю.
Виктор Шендерович, Telegram.