Видео с дороги Полоцк — Миоры заставило белорусов задуматься 40 24.09.2026, 16:15

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иллюстративное фото

Достаточно съехать с трассы, чтобы попасть в «параллельный мир».

По дороге из Полоцка в Миоры сотрудница клининговой фирмы заметила десятки заброшенных домов. В комментариях белорусы рассказали похожие истории, пишет bgmedia.

«Столько пустых… столько заброшенных квартир»

Сотрудница клининговой фирмы рассказала в TikTok, что во время поездок с посылками регулярно видит по дороге Полоцк — Миоры заброшенные дома и квартиры.

«Кто-то же раньше жил там, кто-то же жил, вел свой быт в этой квартире, доме… А сейчас это никому не надо, стоит, гниет», — говорит девушка.

Особенно ее поразили дома, которые стоят далеко от населенных пунктов. По ее словам, иногда посреди поля или леса можно увидеть несколько домов, из которых жилым остается только один.

«Вот как там человек живет? Непонятно. Может, там автолавка ездит, или кто-то привозит что-то», — рассуждает автор видео.

Пасмурная погода, пустые улицы и заросшие участки, признается она, только усиливают это ощущение.

«Едешь и… грустно. Грустно и грустно», — говорит женщина.

«Печаль там уже лет 10»

В комментариях пользователи пишут, что проблема знакома не только жителям Миорского района.Одна из белорусок рассказала, что сама родом из Миор.

«Если нет работы… то люди едут туда, где есть работа и деньги. Закрываются школы и детские сады… соответственно молодежь уезжает… Сама я из Миор и такая печаль там уже лет 10… автолавки дай бог доедут».

Другой пользователь поделился противоположным примером. Семья решила не оставлять дом пустовать и передала его новым хозяевам.

«Мы свой дом, чтоб не разрушался, подарили. Хорошо, что он находится рядом с городом, поэтому желающие быстро нашлись. И очень рады, что новый хозяин все отстраивает, дом не будет разрушаться».

А кто-то увидел в ситуации возможность приобрести недвижимость недорого.

«Если вам какой-нибудь приглянулся, можете зайти на реестр пустующих домов, и посмотреть, возможно, его продают за базовую».

«В сторону съедь — как в другой мир попадаешь»

Многие отметили, что похожая картина наблюдается и в других районах Беларуси.

«Да везде так. Только с трассы съедь в сторону — как в другой мир попадаешь: все разрушено, людей нет».

«Вы скатайтесь в сторону Трудов, там вообще печаль».

«По Браславскому району вы еще не проехали. Такая же печальная печаль…»

«И в моем родном Шарковщинском такая же ситуация. Кругом пустующие дома».

Впрочем, нашлись и те, кто не согласился с мрачным впечатлением от видео: «Миоры отличный город. Пустующие дома есть, в любом населенном пункте есть такие дома. Так что, дама, не наводите суету».

Сколько пустующих домов в Беларуси

Проблема пустующего жилья действительно заметна по официальному реестру. По состоянию на 22 сентября 2026 года в Реестре пустующих домов числится 27 410 домов по Беларуси. Из них 406 объектов выставлены на продажу за одну базовую величину.

В Миорском районе сейчас числится 110 пустующих домов.

Если сравнить доступные данные за последние годы, рост выглядит заметным. В январе 2023 года в реестре было около 1 200 пустующих домов. К декабрю 2024-го их количество выросло до 22 649 или в 19 раз!

А к 22 сентября 2026 года показатель достиг 27 410.

То есть за период с января 2023 года число объектов в реестре увеличилось более чем в 22 раза. При этом сравнение нужно воспринимать с оговоркой: реестр формируется и обновляется, поэтому изменение количества записей может отражать не только появление новых пустующих домов, но и выявление или внесение ранее не учтенных объектов.

За цифрами стоят вполне реальные истории. Когда из деревни уезжают люди, закрывается школа или магазин, дом, который еще недавно был частью обычной семейной жизни, постепенно пустеет. А спустя несколько лет от него могут остаться только заросший участок и воспоминания тех, кто когда-то там жил.

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