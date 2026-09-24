«Привязать, как кандалами» 4 24.09.2026, 10:06

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иллюстративное фото

Что не так с арендным жильем в Беларуси?

«Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас в перечне невостребованных более 17 000 жилых помещений. Мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. А где хозяйский подход? Деньги тратим на содержание, в это время люди на очереди стоят», – заявил Александр Лукашенко 22 сентября на совещании, посвященном строительству жилья, пишет «Белсат».

Правитель при этом возмутился, что недвижимость появляется не там, где действительно требуется, а ради выполнения показателей:

«Катастрофа, не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. Получается, Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а кто-то им навязывает строительство этого жилья. Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья».

Что правда, чиновники заверили, что в основном пустует недвижимость, которую отнесли к арендной в 2016 году, – раньше она была ведомственной, служебной или не приватизированной гражданами. Больше всего такого невостребованного жилья – в сельской местности. Почти 6000 помещений планируют снести. Остальное – вовлечь в оборот: либо продавать за одну базовую величину, либо предлагать новоселам ремонтировать жилье в счет аренды.

Этот размер привязан к базовой ставке и существенно ниже рыночного. На сумму влияют несколько факторов и, например, в Минске она может отличаться в зависимости от района. В соцсетях есть свидетельства, что за двухкомнатную квартиру в столице платят 612 рублей, в то же время средняя рыночная цена – $685 (или Br 2065 по сегодняшнему курсу).

И власти запланировали повышение арендной платы, хотя Лукашенко и пожаловался на просроченную задолженность «народца» по аренде и коммунальным услугам в размере Br 20 млн: «Копейки стоит, и это заплатить не могут».

Как заявил вице-премьер Александр Церахов, подорожание связано с тем, что арендное жилье решили сдавать с техникой: холодильником, стиральной машиной, микроволновкой, а также минимальным набором мебели.

Кухня в арендной квартире в Витебске. Фото: vitbichi.by

В целом, как следует из этого совещания, государство рассматривает строительство арендных домов как решение жилищной проблемы. В основном планируют «окучивать» небольшие поселения и таким образом привлекать в регионы работников, в том числе молодых специалистов. Причем власти требуют и от предприятий строить больше квартир для своих работников. Планируется, что после многолетнего труда на одном месте работник-арендатор сможет выкупить такое жилье.

«Сделка с дьяволом»

Блогер, предприниматель, ведущий программы «АтмаSфера» на «Белсате» Александр Кнырович раскритиковал идею привязывания работников к арендным квартирам:

«Это сделка с дьяволом, продажа души за квартиру. Это неправильно. Правильно – давать людям дешевую ипотеку и платить нормальные деньги на нормальных рабочих местах, чтобы они были самостоятельны в выборе места жительства и места работы».

Эксперт обращает внимание, что за арендным жильем приходится ехать в глушь и на меньшие зарплаты:

«У нас статистика: ты едешь на 100 км от Минска – и у тебя на 40% падает зарплата в той же профессии и с тем же опытом».

В комментарии «Белсату» Кнырович также назвал «экономическим невежеством» заявление вице-премьера Терехова о том, что чуть ли не любое предприятие потянет «социалистическое обязательство»: мол, достаточно минимальной прибыли, чтобы найти деньги на строительство жилья для работников, еще можно взять кредит.

«Восхищаюсь экономическими знаниями вице-премьера. Как он считает, на какое количество людей? Вот вы пришли, вам дали квартиру на этом месте работы, а мне не дали, потому что на меня денег уже не хватило. Вот как это решить? Если говорить серьезно, вице-премьер демонстрирует собственное экономическое невежество», – заявил бизнесмен.

«Убогая идея»

По словам Кныровича, в стремлении государства решить «квартирный вопрос» арендным жильем нет никакой заботы о белорусах:

«Лукашенко подумал: с чего я буду отдавать деньги просто так на строительство жилья или государственную поддержку, если я могу за счет этих же денег построить арендное жилье и привязать людей к рабочим местам? То есть он решил закрыть сразу две проблемы, которые сам и создал. Это не будет работать, потому что у нас дефицитный бюджет, там не хватает дополнительных денег, а эта идея предусматривает изъятие откуда-то дополнительных денег».

Эксперт подытожил, что власти должны не играться в льготные кредиты и квартиры с господдержкой, а добиваться инфляции в 2-3%, при которой ипотека будет под 5%, а не 15%, как сейчас. Тогда почти каждый сможет купить квартиру где захочет, а не там, где жилье построит предприятие, которое будет платить нерыночную зарплату.

«Иллюзия, что убыточный “Атлант”, убыточный МАЗ, убыточный БМЗ, убыточные предприятия деревообработки, Шкловский завод газетной бумаги будут строить, изымать деньги из прибыли, замораживать их на десятилетия, чтобы дать людям квартиру, – эта убогая идея могла родиться в голове только крайне необразованного человека, который не понимает, как работает экономика», – сказал Кнырович.

«Проблема на рынке жилья существенно шире»

Академический директор исследовательского центра BEROC Лев Львовский в эфире «Белсата» назвал арендное жилье для работников «плохими практиками»:

«Это, может, звучит неплохо, однако все это на самом деле плохие практики такого привязывания работников к предприятиям, словно кандалами. Такие государственные дома – это очень малая доля рынка. Пожалуй, большинство жителей Гомеля или Минска таких домов и не видели. Они строятся чаще всего возле предприятия, и предприятие обычно в каком-нибудь моногороде, вдали от других центров жизни белорусов».

Аналитик обратил внимание, что арендное жилье – «только малая часть проблем» на рынке недвижимости. Он даже заметил «признаки финансово-экономического пузыря», так как люди покупают квартиры не для того, чтобы там жить, а чтобы сохранить деньги. Инвестировать в Беларуси почти некуда.

Как быстро такой пузырь может лопнуть, эксперт предсказывать не взялся, сказав, что это «дело неблагодарное».

«Пузырь может существовать годами: 2 года, 5 лет, 10. Как я оцениваю существующий рынок жилья в Беларуси – да, у нас раздувающийся пузырь. Однако это не означает, что он должен лопнуть завтра или послезавтра», – отметил Львовский.

Проблема возникла из-за несоразмерного роста экономики и зарплат: если ВВП за последние три года увеличился менее чем на 10%, то доходы белорусов – на 40%. Вот люди и сберегают деньги, инвестируя в квадратные метры, а попутно – перегревают экономику.

«Первое, что следует делать, – исправлять существующие перекосы: проблемы с демографией, с рынком труда. А второе, что следует делать, чтобы снизить цены, – необходимо больше строить. Никаких волшебных рецептов», – констатировал Львовский.

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