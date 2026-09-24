Си Цзиньпин предложил Трампу новый формат отношений между Китаем и США

Си Цзиньпин предложил Трампу новый формат отношений между Китаем и США23
- 24.09.2026, 16:09
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Глава КНР сделал важное заявление сразу по прибытию в США.
Китай и США «должны быть партнерами, а не соперниками».
С таким предложением выступил глава КНР Си Цзиньпин сразу по прибытии в Штаты, сообщает АР.
Си Цзиньпин заявил, что стремление Китая к национальному возрождению и попытки США вернуть себе величие могут развиваться параллельно.
По его убеждению, страны способны поддерживать успех друг друга, что в конечном счете принесет пользу всему миру.
В своем заявлении китайский лидер также подчеркнул, что Пекин и Вашингтон «должны идти навстречу друг другу и совместно работать над построением стабильных отношений».
Глава КНР считает, что сотрудничество должно стать основой, а конкуренцию следует удерживать в надлежащих пределах.
Си добавил, что настроен урегулировать все разногласия с США, чтобы между странами царил мир.
Напомним, президент США Дональд Трамп лично встретил китайского лидера Си Цзиньпина на военной базе Joint Base Andrews, где для него развернули красную дорожку.