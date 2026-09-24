Посланец Путина летит в США на встречу с командой Трампа

Посланец Путина летит в США на встречу с командой Трампа9
- 24.09.2026, 9:28
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Встреча состоится в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев отправляется в США, где встретится с представителями администрации Трампа Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и другими. Встреча состоится в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает The Guardian.
По словам двух источников, осведомленных о подготовке переговоров, поездка Дмитриева в США состоится в среду. Визит, по их словам, был согласован лично с Путиным.
Встреча станет продолжением переговоров между Путиным и представителями США в Кремле раньше этого месяца.
По словам одного из источников, цель поездки - поддержать диалог между Россией и США и усилия по мирному урегулированию.
Ранее у Путина также заявляли о намерении возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США - однако пока никакого прогресса в этом не было.