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Посланец Путина летит в США на встречу с командой Трампа

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  • 24.09.2026, 9:28
  • 4,364
Посланец Путина летит в США на встречу с командой Трампа
Кирилл Дмитриев
Фото: Getty Images

Встреча состоится в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев отправляется в США, где встретится с представителями администрации Трампа Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и другими. Встреча состоится в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает The Guardian.

По словам двух источников, осведомленных о подготовке переговоров, поездка Дмитриева в США состоится в среду. Визит, по их словам, был согласован лично с Путиным.

Встреча станет продолжением переговоров между Путиным и представителями США в Кремле раньше этого месяца.

По словам одного из источников, цель поездки - поддержать диалог между Россией и США и усилия по мирному урегулированию.

Ранее у Путина также заявляли о намерении возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США - однако пока никакого прогресса в этом не было.

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