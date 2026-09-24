Toyota готовит обновление своего суперхита Corolla 2 24.09.2026, 9:11

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Фото: Car and Driver

Самая популярная модель автобренда будет построена на новой платформе.

Японский автопроизводитель Toyota готовит масштабное обновление своего доступного компактного седана Corolla к 2028 году.

Самая популярная модель автобренда будет построена на новой платформе, поддерживающей традиционные бензиновые и гибридные силовые установки, а также новые версии PHEV (подзаряжаемый гибрид) и EV (электромобиль), сообщает Car and Driver.

По предварительным данным, экстерьер новой Corolla будет основан на концепт-каре, представленном компанией в конце 2025 года, и в серийное производство пойдет почти без изменений.

Салон седана должен стать гораздо современнее по сравнению с текущей моделью: ожидаются более просторная компоновка, увеличенные экраны и упрощенная система управления.

Первой на рынок выйдет версия в кузове седан, хотя покатая линия крыши (в стиле фастбэка) может скрывать подъемную заднюю дверь.

Это способно сделать отдельный хетчбэк ненужным, особенно на фоне растущей популярности субкомпактного кроссовера Corolla Cross.

Платформа

Corolla следующего поколения будет базироваться на новой платформе, допускающей использование разнообразных силовых установок. Хотя ожидается, что это будет глубоко модернизированная версия архитектуры TNGA-C (лежащей в основе нынешней Corolla), новая платформа сможет поддерживать любые варианты: от традиционных бензиновых двигателей до полностью электрических силовых установок.

1,5-литровый двигатель допускает установку турбонаддува. Возможно, именно этот мотор будет использоваться в бензиновой версии Corolla. В качестве альтернативы для бензиновой модели может быть предложена доработанная версия нынешней 2,0-литровой «турбочетверки».

Компанию гибридной Corolla впервые составит подзаряжаемый гибрид (PHEV) с аккумулятором увеличенной емкости и большим запасом хода на электротяге, хотя подробностей об этой модели пока мало.

Кроме того, Toyota планирует выпустить полностью электрическую версию Corolla.

Обозреватели авторынка не исключают, что у Corolla вновь появится спортивная модификация с индексом GR, оснащенная новой 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью до 395 л.с., хотя конкретной информации об этой версии пока немного.

Ожидаемые сроки выхода и цена

Следующее поколение Corolla, вероятно, появится в 2027 году (как модель 2028 года). Эксперты не ожидают существенного роста цен. Сейчас стоимость бензиновой версии начинается примерно с $25 000, а гибридной — в районе $27 000 долларов. Цены на версии PHEV и EV ожидаются в районе $30 000.

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