Путину построили новую резиденцию в Сочи 12 24.09.2026, 14:44

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Проект называли «стратегическим», а строителям обещали оплату наличными.

На месте снесенного главного здания сочинской резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей» заканчивается масштабное строительство. Би-би-си выяснила, что работы ведутся по гособоронзаказу ФСО, и обнаружила подрядчика из орбиты друга президента. В вакансиях для строителей проект называли «стратегическим», обещали оплату наличными и жилье «в хостеле с бассейном», а к 2026 году искали уже специалистов по внутренней отделке.

В 2024 году в «Бочаровом ручье» — официальной резиденции президента России в Сочи — начали сносить старые здания. К сентябрю 2025-го на их месте был уже большой котлован. Власти публично не сообщали ни о сносе, ни о его причинах.

Снесли при этом не весь комплекс. У южной границы резиденции сохранился построенный к Олимпиаде 2014 года корпус «Бочаров ручей-2». Путин то и дело принимает там высокопоставленных гостей, например, в 2024 году — главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Но в целом за время войны президент РФ (стал бывать в Сочи заметно реже https://charter97.org/ru/news/2026/9/15/698489/): Financial Times подсчитала, что до войны Путин посетил город 24 раза, в 2022 году — 13 раз, а в 2024 и 2025 годах — лишь по два раза.

Резкое сокращение поездок Путина на Черное море совпало с тем, что до побережья стали чаще долетать украинские беспилотники. В 2026 году ФСО решила дополнительно усилить защиту «Бочарова ручья» и создать вокруг резиденции охранную зону площадью более трех квадратных километров.

Несмотря на угрозу атак и редкие приезды Путина, на месте снесенных зданий вовсю идет новое строительство. На спутниковых снимках, которые изучила Би-би-си, к осени 2026 года уже видны крыши новых корпусов — они занимают заметно большую площадь, чем прежняя резиденция.

О новой стройке власти тоже публично не сообщали. Но у закрытого объекта остался документальный след, и Би-би-си удалось его найти.

Контракт, которого нет в открытом реестре

«Строительство и реконструкция зданий и сооружений ФСО России «Бочаров ручей» ведется по государственному контракту с 25-значным номером 2 327 202 903 572 000 029 016 064, который Би-би-си обнаружила в одном из судебных решений по спору между подрядчиками.

Такие номера получают контракты по государственному оборонному заказу. Арбитражный суд ранее подтвердил на примере подмосковного «Ново-Огарево», что президентские резиденции юридически относятся именно к объектам обороны.

Данные о таких контрактах закрыты и в обычных реестрах закупок не публикуются. Но структура 25-значного идентификатора позволяет узнать о контракте несколько важных деталей.

Первые четыре цифры означают годы заключения и окончания контракта: 2023-й и 2027-й. Таким образом, контракт на работы в «Бочаровом ручье» был заключен еще до сноса старой резиденции.

Следующие три цифры — 202 — это код ФСО, заказчика работ.

Следующая цифра определяет вид закупки. В данном случае стоит девятка — «иные случаи», то есть закупка не относится ни к конкурсу, ни к аукциону, ни к нескольким другим прямо обозначенным в законе процедурам.

Цифры 0357 — порядковый номер контракта заказчика в этом году. Идущая далее цифра 2 означает фиксированную цену.

Сколько стоит сам контракт, из этого кода узнать нельзя.

Зато нам удалось установить, кто получил стройку, — и в этом снова помогли судебные решения.

Два этажа, четыре этажа и «очень большие объемы». Как на закрытую стройку набирают рабочих через интернет

Генеральным подрядчиком строительства стала зарегистрированная в аннексированном Крыму компания «Группа компаний Трансстройинвест» (ГК ТСИ), выяснила Би-би-си. Ее название встречается сразу в нескольких судебных спорах с субподрядчиками, работавшими в «Бочаровом ручье».

Стройка развернулась в 2025 году. Тогда один из лизинговых центров сообщал, что передал «строительной компании из Крыма» экскаваторы для «реконструкции дачи Бочаров Ручей». У ГК ТСИ действительно есть договоры с этим лизинговым центром, говорится на Федресурсе — государственном реестре сведений о деятельности компаний.

Значительную часть работ генподрядчик передавал другим компаниям. Уже в первые месяцы стройки несколько таких договоров закончились конфликтами и судами.

В начале 2025 года в график не уложился севастопольский проектный институт Военморпроект-30. В работах по устройству стен «главного дома», порученных оренбургской «СК Башня», были выявлены нарушения. Подмосковная «Ренмедиа» не уложилась в сроки демонтажа дождевой канализации и водопровода при реконструкции нескольких зданий: комендатуры и прачечной с «пристройкой для размещения особой кухни».

Одновременно строителей начали искать через соцсети и сервисы вакансий. Би-би-си обнаружила объявления о наборе монолитчиков, бетонщиков, каменщиков и арматурщиков. В ряде объявлений «Бочаров ручей» назывался прямо, в иных случаях связь с президентской стройкой выдавал набор условий.

В январе 2025 года рабочих с «толковым бригадиром и звеньевыми» срочно приглашали в Сочи строить двухэтажное здание «на режимной территории через пропуск» со сдельной оплатой наличными. В другом объявлении в конце 2025 года говорилось о четырехэтажном здании на объекте с пропускным режимом и проверкой паспортов.

«Бочаров ручей. Режим пропускной, строится резиденция», — объяснял один из рекрутеров. Другой предупреждал: «объект стратегический».

Поначалу требования к строителям соответствовали высокому статусу стройки. Весной 2025 года на стройку искали только граждан России без судимостей: «Объект ФСО — нужно проходить проверку данных», сообщалось в одном из объявлений.

Позже требования стали мягче. Работодатели готовы были принимать также граждан Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Предпочтение отдавали целым бригадам «со своим инженером и прорабом», но набирали и вахтовиков-фрилансеров.

Кроме зарплаты им предлагали проживание, например «в хостеле с бассейном» или в квартире, а также трехразовое питание, бесплатные инструменты и спецодежду.

К осени 2025 года стройка была уже в разгаре. «Конструктив не тяжелый. Сначала достраиваем два этажа, потом здание с нуля, технадзор не строгий», — говорилось в объявлении по найму монолитчиков. Оплату обещали «наличкой».

«Службы безопасности РФ и внутренние контролируют денежные потоки, поэтому все честно и прозрачно», — уверяли рекрутеры.

В 2026 году характер вакансий изменился: теперь для объекта искали людей на внутренние работы — установку светильников, сантехники и дверей.

«Очень большие объемы, людей нужно много, но специалистов», — писал один из рекрутеров. Он предупреждал, что объект «закрытого типа» и все работники проходят проверку службы безопасности.

На стройках, где «Трансстройинвест» вел «закрытые работы» под грифом «секретно», у генподрядчика была лицензия ФСБ на проведение работ, связанных с гостайной. Но у субподрядчиков таких лицензий уже не было.

Проект новой резиденции в открытом доступе Би-би-си найти не удалось. По спутниковым снимкам видно несколько крупных строящихся корпусов, однако определить их назначение и этажность только по изображениям невозможно.

Общая стоимость нового комплекса также остается неизвестной, но о масштабах работ позволяют судить предложения для строительных бригад. В найденных Би-би-си объявлениях бюджеты отдельных подрядов составляли 500 млн (5,9 млн долларов по курсу на 24 сентября 2026 года), 400 млн (4,7 млн долларов), 250 млн (2,9 млн долларов), 150 млн (1,7 млн долларов) и 90 млн рублей (1,1 млн долларов).

Кто строит «Бочаров ручей»

«Группа компаний Трансстройинвест», получившая генподряд на президентскую резиденцию, — фирма с уставным капиталом в один миллион рублей. Ее бенефициаром считается 47-летний девелопер Алексей Фоменко. СМИ указывали на его связь с другом Путина Аркадием Ротенбергом.

ГК ТСИ и смежная с ней группа «Трансстройинвест» — не новички на государственных и силовых стройках.

До «Бочарова ручья» «Трансстройинвест» уже строил другую резиденцию Путина. В 2019 году издание «Проект» (власти РФ считают его «иноагентом») писало, что компания Фоменко участвует в строительстве госдачи в поселке Олива на южном берегу аннексированного Крыма — на месте бывших государственных дач советской партийной элиты и первых лиц Украины.

Би-би-си нашла судебные решения, которые подтверждают это; сам объект в материалах суда прямо назывался «президентской резиденцией».

Структуры «Трансстройинвеста» также строили элитные жилые комплексы и бизнес-центры, в том числе на участках ФСБ в Москве, реконструировали аэропорт Внуково, где базируется специальный летный отряд «Россия» — перевозчик президента и высших должностных лиц.

Компания продолжает работать на оккупированных территориях Украины — например, восстанавливала в Мариуполе старейший кинотеатр «Победа».

Еще один крупный государственный проект ГК ТСИ — реконструкция Международного детского центра «Артек». В 2021 году правительство без конкурса назначило компанию новым генподрядчиком вместо «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга.

По данным реестра госконтрактов, с 2022 по 2025 год ГК ТСИ получила 54 контракта на объектах «Артека» примерно на 28 млрд рублей. В 2024 году правительство распорядилось продлить сроки контрактов до конца 2026 года.

Бухгалтерская отчетность ГК ТСИ публично недоступна.

Би-би-си направила вопросы о строительстве в «Бочаровом ручье» пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, Аркадию Ротенбергу, Алексею Фоменко и другим представителям «Трансстройинвеста» и ждет ответа.

Миллиарды в «Ручей». Как резиденцию перестраивали до нынешней стройки

«Бочаров ручей» появился задолго до Путина. Государственную дачу здесь начали создавать еще в советское время; позднее ею пользовались Никита Хрущев и Леонид Брежнев, а после распада СССР — Борис Ельцин и Владимир Путин.

Путин впервые отдыхал в «Бочаровом ручье» перед своей первой инаугурацией в мае 2000 года и с тех пор часто принимал там лидеров других стран.

В 2008 году госдача получила статус официальной резиденции президента — соответствующий указ подписал Дмитрий Медведев. Тогдашний глава управделами президента Владимир Кожин объяснял, что президентская резиденция — это место, где глава государства может «находиться, работать, жить и выполнять все функции, в том числе функцию верховного главнокомандующего».

Строительство на территории комплекса не прекращалось все эти годы.

Только в судебных решениях Би-би-си нашла сведения о контрактах на работы в «Бочаровом ручье» общей стоимостью более 4 млрд рублей.

В 2008 году ФСО заказала строительные работы в резиденции более чем на миллиард рублей. В 2011 году там реконструировали «дачу номер 1». В 2014 году проводили капремонт резиденции, в том числе «главного дома-2». В 2017 году на ее территории строили новый пляжный комплекс стоимостью 1,81 млрд рублей.

Долгое время одним из главных подрядчиков президентских резиденций был подведомственный ФСО ФГУП «Атэкс». Его руководители и связанные с ними предприниматели позднее получили сроки по коррупционным делам.

При этом схема организации работ была похожа на нынешнюю: крупный подрядчик получал объект и передавал значительную часть работ дальше по цепочке.

И даже рабочих в «Бочаров ручей» искали таким же способом задолго до нынешней стройки. Еще в 2020 году через интернет на «государственный объект» набирали плиточников, маляров и разнорабочих — исключительно «русских и не судимых».

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